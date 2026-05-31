Colombia vota presidente: comenzó una jornada clave para definir el sucesor de Gustavo Petro

Desde Bogotá, Colombia — Colombia comenzó este domingo 31 de mayo una de las jornadas electorales más importantes de los últimos años. Millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente del país en una elección que definirá si el oficialismo logra continuar el proyecto político iniciado por Gustavo Petro o si la oposición consigue regresar al poder.

La votación se desarrolla en todo el territorio nacional y mantiene en expectativa a una sociedad atravesada por debates sobre seguridad, economía, salud y gobernabilidad. Además, existe la posibilidad de que la definición se extienda a una segunda vuelta, ya que ningún candidato llegaba como claro favorito en las encuestas para superar el umbral necesario para imponerse en primera ronda.

Inseguridad, crisis sanitaria y falta de trabajo: qué reclaman los colombianos a horas de las elecciones

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A diferencia de otros países de la región, en Colombia el voto no es obligatorio. Sin embargo, durante una recorrida realizada por PERFIL en distintos puntos de Bogotá, numerosos ciudadanos coincidieron en la importancia de participar de la elección y ejercer el derecho al voto.

Seguí el minuto a minuto de las elecciones en Colombia 2026 en PERFIL:

10:00 | Comenzó la votación en toda Colombia

Las mesas de votación abrieron este domingo a las 8 de la mañana (hora de Colombia, 10 de la mañana en Argentina) en todo el territorio nacional para elegir al sucesor de Petro. Los ciudadanos podrán acercarse a votar hasta las 16 horas (18 en Argentina) presentando su cédula de ciudadanía física o digital.

En Bogotá, más de seis millones de personas están habilitadas para sufragar en más de mil puestos de votación distribuidos en las 20 localidades de la capital.

La jornada definirá si Colombia conoce este mismo domingo a su próximo presidente o si la elección deberá resolverse en una segunda vuelta prevista para el 21 de junio. Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener la mitad más uno de los votos válidos emitidos.

Las encuestas previas ubicaban como principales favoritos al oficialista Iván Cepeda, al dirigente de derecha Abelardo de la Espriella y a la candidata uribista Paloma Valencia, en una disputa que se anticipa reñida y con final abierto.

LB