Inseguridad, crisis sanitaria y falta de trabajo: qué reclaman los colombianos a días de las elecciones

(Bogotá, Colombia)-. Mientras los candidatos a presidente aguardan la votación del 31 de mayo y siguen de cerca una elección que se anticipa reñida, en las calles las preocupaciones de los colombianos parecen estar lejos de las disputas partidarias. La inseguridad, la crisis del sistema de salud, la falta de empleo y las secuelas de décadas de violencia dominan las conversaciones en la antesala de las elecciones.

Durante una recorrida por distintos sectores de Bogotá, jóvenes, trabajadores informales, víctimas del conflicto y padres de familia compartieron sus inquietudes a PERFIL sobre el presente y el futuro del país. Aunque sus historias son diferentes, todas reflejan una misma demanda: respuestas concretas a problemas que afectan la vida cotidiana.

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Las heridas que todavía deja la violencia

Si hay una voz que resume el impacto humano de uno de los mayores desafíos históricos de Colombia es la de Franklin Guero Musquera. Oriundo de Buenaventura, una de las ciudades más golpeadas por la violencia y el conflicto armado, asegura haber sido víctima directa de esa realidad.

Hace más de dos décadas se instaló en Bogotá intentando reconstruir su vida después de experiencias marcadas por el miedo, la incertidumbre y el desplazamiento. “A veces tengo un poco de ansiedad para seguir adelante”, contó en diálogo con PERFIL.

Aunque hoy vive junto a sus hijos y asegura sentirse agradecido por haber logrado estabilidad, reconoce que las secuelas siguen presentes. Su historia refleja una realidad que todavía atraviesa a miles de colombianos: la violencia deja marcas que persisten mucho después de que terminan los episodios que las provocaron.

A un día de las elecciones, Franklin no habla de candidatos ni de ideologías. Habla de tranquilidad. De la posibilidad de que las próximas generaciones puedan crecer en un país menos atravesado por el miedo que el que le tocó vivir.

Una salud que genera preocupación

La salud aparece como otro de los temas que más inquietan a los ciudadanos. Isaac León, boxeador de 20 años, aseguró que la falta de acceso oportuno a medicamentos y tratamientos afecta a miles de familias colombianas. La preocupación surge de una experiencia personal: durante años acompañó a un familiar que debía reclamar medicación de manera constante y enfrentaba demoras recurrentes para obtenerla. Según relató, la falta de acceso adecuado al tratamiento terminó agravando su estado de salud y el familiar finalmente falleció.

A partir de esa experiencia, León considera que el sistema sanitario sigue arrastrando problemas estructurales que impactan directamente en la vida de los pacientes. Muchas personas sienten que los recursos destinados a la salud no siempre llegan a destino o quedan atrapados en trámites burocráticos y administrativos. Para él, se trata de una deuda pendiente que ningún gobierno ha logrado resolver completamente.

Las críticas al sistema también aparecen en otros testimonios. Carlos Andrés Pinilla Quintero, conductor de autos y padre de familia, describió una realidad similar. “Hay personas que necesitan una cirugía urgente y se la programan para seis o siete meses después”, sostuvo.

Según explicó, las demoras para acceder a consultas médicas, especialistas y medicamentos son frecuentes. En su opinión, la reforma del sistema de salud será uno de los grandes desafíos para la próxima administración.

Inseguridad y falta de trabajo

La seguridad es quizás la preocupación más repetida entre los entrevistados. León definió a Bogotá como una ciudad donde muchas personas viven con temor. Juan David García, vendedor ambulante, coincidió: "La inseguridad, la crisis y el hambre son los mayores problemas del país".

Para García, la violencia urbana está estrechamente relacionada con la falta de oportunidades económicas. Considera que la ausencia de empleo formal empuja a muchas personas hacia situaciones de vulnerabilidad y contribuye al crecimiento de la delincuencia. “Hay mucha necesidad y falta de trabajo”, resumió.

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Su percepción es compartida por otros ciudadanos que consideran que la recuperación económica debería ser una prioridad para quien resulte electo.

El ambiente y la polarización

Las preocupaciones de los más jóvenes no se limitan a la economía o la seguridad. Cristian León, estudiante de 16 años, cree que la protección del medio ambiente debería ocupar un lugar más importante en la agenda pública. Destacó la biodiversidad colombiana y advirtió sobre el deterioro de ecosistemas que considera fundamentales para el futuro del país.

También observó con inquietud el clima de confrontación política. “Hay diferentes pensamientos y posiciones muy enfrentadas”, señaló. A su juicio, el principal desafío para las próximas autoridades será encontrar consensos en una sociedad cada vez más dividida por cuestiones ideológicas.

Además de los problemas concretos, en las calles de Bogotá aparece otro fenómeno: el cansancio frente a la política. Pinilla Quintero sostuvo que la polarización dificulta que muchos ciudadanos puedan evaluar con claridad a los candidatos y sus propuestas.

Como otros entrevistados, cree que el escenario electoral sigue abierto y que la definición podría extenderse a una segunda vuelta. Sin embargo, más allá del resultado, consideró que el próximo presidente enfrentará demandas urgentes vinculadas a la seguridad, la salud y la situación económica.

Lo que dicen las calles

A horas de las elecciones, en las calles de Colombia las preocupaciones pasan menos por los candidatos y más por los problemas cotidianos. La inseguridad, las dificultades para acceder a la salud, la falta de trabajo y las secuelas de la violencia aparecen entre las inquietudes más repetidas por los ciudadanos.

En un escenario marcado por la incertidumbre, muchos colombianos siguen de cerca el proceso electoral, pero esperan que el próximo gobierno pueda dar respuesta a desafíos que afectan su vida diaria desde hace años.

LB