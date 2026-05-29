Petro, Lopez Obrador y Lula: similitudes y diferencias de la izquierda latinoamericana

Para John Mario González, en México el modelo se percibe como "fiscalmente responsable" y un espacio donde "se cuidan los pesitos para mantener la disciplina macroeconómica", la mirada sobre Colombia esopuesta. Según el politólogo, el gobierno de Gustavo Petro representa un liderazgo que "está jugando a la supervivencia de él como político" sin medir "si con ello está arriesgando el futuro del país". En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), comparó el modelo con Brasil, donde Lula da Silva despliega una "radicalidad astuta" capaz de alternar la "familiaridad con los mercados" con desafíos geopolíticos frontales.

John Mario González ES periodista, politólogo y consultor internacional; cuenta con maestrías en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM en México y estudios políticos, económicos e internacionales por la Universidad Externado de Colombia. Se desempeña como analista y columnista en diversos medios internacionales como El Universal de México, El Nacional de Venezuela, La Razón de Bolivia, también en La Nación de Costa Rica y La Prensa de Nicaragua.

¿Cómo ve el escenario electoral para este domingo? ¿Quiénes son los favoritos? ¿Cuáles son los temas de agenda?

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Los principales candidatos son Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, que es un hombre de perfil realmente comunista y es la continuación del gobierno de Gustavo Petro actualmente en el poder. Y luego hay unos candidatos de la derecha. Los favoritos entre esos dos para pasar a una segunda vuelta son Abelardo de la Espriella, un outsider aunque siempre ha sido un abogado muy controversial, y Paloma Valencia, que es una senadora del partido Centro Democrático, que es el partido del expresidente Álvaro Uribe, y aunque se ha desinflado en las últimas semanas. En Colombia hay segunda vuelta tres semanas después de la primera en el evento en que ninguno de los candidatos obtenga el 50% más uno de los votos.

Eso nos decían los analistas y al mismo tiempo nos planteaban de que si bien el candidato de Petro, Cepeda, ganaría en primera vuelta, en segunda vuelta la suma de los dos candidatos de derecha y de centro derecha llevarían a que el próximo presidente fuera un outsider. ¿Usted tiene también tiene el mismo pronóstico?

No. Creo que la izquierda se ha fortalecido mucho en Colombia durante el gobierno Petro, lo cual es un contrasentido porque si ha habido un gobierno más errático que el de Gustavo Petro. Aun así, en Colombia hay una sed de populismo muy grande y se ha fortalecido la imagen de Gustavo Petro y la estructura del partido Pacto Histórico con sus partidos afines, porque hay otro partido de centro izquierda o de izquierda que se llama Alianza Verde que es un apoyo importante para el gobierno.

Hay una posibilidad de que John Mario González gane en primera vuelta. Yo diría que es una posibilidad del 30-40%, pero en una segunda vuelta, y habida cuenta que en mi opinión la derecha se ha debilitado durante el gobierno de Gustavo Petro, yo diría que la posibilidad de que gane Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta es mínima.

Existe la posibilidad, sobre todo porque Iván Cepeda, pues, es un hombre que genera mucho temor dentro de sectores de clase media y alta en Colombia. Porque es un mal candidato en el sentido de ser un hombre poco carismático; lee sus discursos, no tiene ese histrionismo que tienen algunos candidatos de izquierda. Pero aun así se ha fortalecido tanto la izquierda que yo creería que tiene las mayores posibilidades de imponerse en Colombia.

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¿Qué dice entonces de la sociedad colombiana que el candidato favorito sea un filósofo, no un economista, un empresario o un abogado como es tradicional?

Los presidentes en Colombia han sido habitualmente o de extracción bogotana o de la ciudad, de la región más industrial de Colombia, Colombia, que es la zona de Antioquia, Medellín, y también han sido normalmente abogados. En algunas ocasiones han sido ingenieros. Pero no filósofos.

Eso ha venido variando mucho en los últimos años porque la política, por ejemplo, los partidos tradicionales en Colombia, en América Latina, lograron perpetuarse hasta incluso las primeras décadas de este siglo. Allí incluso los partidos tradicionales se han diluido. Entonces hoy día, pues cualquier outsider llega.

En este caso, Iván Cepeda es un filósofo, estudió por allá en Bulgaria; su padre era un n miembro de las FARC-EP, o sea, de la guerrilla en Colombia, aunque su hijo lo niegue. ese es el hombre que hoy día pues se ha venido pavimentando el camino para llegar a la presidencia.

¿Es una continuidad de Petro si él ganase o es finalmente algo distinto?

A Colombia ya le fue inoculado el síndrome del populismo. Colombia no se ha descolgado en un caos porque yo creo que, en todo caso, América Latina pues goza de una situación económica relativamente estable en este momento. Las materias primas están en un muy buen precio, la guerra comercial con China ha hecho atractivos a varios países de América Latina para algunas inversiones. En fin, hay muchas fuerzas que ayudan a la estabilidad de un país como Colombia. Pero si fuera por el gobierno, el país se habría desquiciado hace rato.

Lo de Iván Cepeda será un riesgo mucho mayor desde el punto de vista fiscal. Colombia muy seguramente será un país que intentará gastar más, sin desincentivar la inversión privada. El tema de la seguridad tenderá a degradarse aún más, porque este candidato es un hombre que habla siempre de paz, pero habla de unos términos muy etéreos, siempre le ha faltado en Colombia algo de marco lógico.

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Quería aprovechar su conocimiento mexicano también para hacer una comparación de Petro y de Iván Cepeda con Sheinbaum y con López Obrador. ¿Es una izquierda distinta a la izquierda colombiana? ¿Y en el caso de Cepeda es mucho más a la izquierda que en el caso de Petro y que en los casos de los dos mexicanos mencionados?

Sí, es muy distinta. Comencemos por señalar que la experiencia mexicana con la izquierda pues tiene más de un siglo. La misma Revolución Mexicana es una revolución de izquierda, aunque no era una revolución socialista. Lázaro Cárdenasen 1938 nacionalizó el petróleo y tuvo un discurso muy de izquierda, pero sin pretender una revolución socialista.

López Obrador es un hombre de izquierda, pero es un hombre fiscalmente responsable, o por lo menos es un hombre que cuida los pesitos y que no es irresponsable fiscalmente, y eso es muy importante para mantener la disciplina macroeconómica, la disciplina fiscal. Por eso yo creo que en México, aun si el crecimiento en los últimos 7 años no ha sido tampoco rutilante, hay unas inversiones que hacen al país muy promisorio. López Obrador y Sheinbaum han mantenido unos niveles de aprobación superiores al 55, al 60%. Estamos hablando de unas cosas, pero diametralmente distintas.

¿Usted diría que AMLO se parece más a Lula en Brasil que a Petro o a Iván en Colombia?

Lula es un hombre más astuto, a veces juega a la familiaridad con los mercados, a otorgar confianza a los mercados. Pero yo diría que tal vez juega a un escenario de radicalidad astuta, pero mayor que la de López Obrador. No sé si me explico.

¿No se puede decir que López Obrador está más corrido al centro, Lula en el medio, y que Petro e Iván progresivamente y secuencialmente más hacia la izquierda?

Son muy distintos. Lula da Silva es un hombre que rajo a Ahmadinejad, el expresidente iraní por allá en el 2009, lo paseó por Brasil desafiando a Estados Unidos Pero entonces lo hace de esa manera no es tan frontal. Respaldaba a Maduro, a Chávez, pero otras veces pues era pragmático.

En cambio, López Obrador es un hombre que de hecho ni salía de México casi; que en materia de política exterior pues México no es un país que desafía a Estados Unidos, porque no está en esa pretensión. La salud económica mexicana es de lejos superior a la de Brasil. Entonces, diría que desde el punto de vista fiscal, López Obrador sí era mucho más responsable que Lula da Silva. Yo diría que lo de Petro es un tipo que está jugando a la supervivencia de él como político y que No se mide si con ello está arriesgando el futuro del país, la estabilidad del país.

¿Un triunfo de Iván Cepeda implica una continuidad de Petro? ¿Petro seguirá teniendo poder o Iván Cepeda, una vez convertido en presidente, va a romper con el anterior, como ha sucedido tantas veces en la historia política?

Sí, siempre ha sucedido. Sucedió en Ecuador con Lenín Moreno, que rompió con Rafael Correa, y siempre ha sucedido. El mismo en Colombia, Juan Manuel Santos; iría que Gustavo Petro va a mantener un control muy importante de la bancada del Pacto Histórico, que a Iván Cepeda, por lo menos en un principio, no le convendrá tomar distancia de Gustavo Petro. Entonces, uno pensaría que es, por un lado, una continuidad, pero que es una profundización de un modelo de izquierda radical.

RM

Petro, Lopez Obrador y Lula: similitudes y diferencias de la izquierda latinoamericana http://cmspress.perfil.com/admin/galerias/editar/1279345