Encuesta en Colombia: Cepeda y De la Espriella lideran la intención de voto hacia la segunda vuelta

Una encuesta de AtlasIntel mostró cuáles son los candidatos preferidos y los temas que mas preocupan a la ciudadanía en la previa a las elecciones colombianas del 31 de mayo.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella son los que lideran la intención de voto, en la primera vuelta. El actual senador y candidato de Pacto Histórico aparece con un 37.7%, mientras que el referente de la derecha dura se acomoda, muy cerca, con 36.3%. Más atrás queda Paloma Valencia, con 13.9%. Además, los indecisos suman un 5.6%, representando un número mayor que el del cuarto candidato de la lista, Sergio Farjado.

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De todos modos, las elecciones del próximo domingo se desarrollarán en un escenario sumamente dividido, en el que hay muchos candidatos, pero unos pocos se llevan el grueso de los votos. En ese sentido, la segunda vuelta parece ser un hecho, incluso antes de siquiera disputar la primera. En ese contexto, la intención varía en sus números según la dupla que se enfrenta.

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En caso de que Cepeda compitiera con De La Espriella, los porcentajes se dividen en 41.3% y 50%,respectivamente. Enfrentado a Valencia, la diferencia es más estrecha, manteniendo el 41.5% contra 44.6% para la senadora del Centro Democrático. En caso de quedar Cepeda y Fajardo en la segunda vuelta, la intención de voto oscila entre 38.7% y 38.8% respectivamente.

Además, se enfrentó a los candidatos en cuanto a la confianza que inspiran a los ciudadanos en la administración de diferentes problemáticas.

Los encuestados confían, sobre todo, en el representante de la derecha colombiana por sobre el sucesor de Petro. En temáticas delicadas como criminalidad y narcotráfico o economía e inflación, el primero le lleva 14 puntos. La diferencia se achica en temas que no parecen ser los principales en agenda, como medio ambiente o desigualdad social.

Midiéndolo con Paloma Valencia, el representante de la izquierda tampoco muestra una buena performance, pero logra una diferencia casi nula en temáticas como lucha contra la corrupción y educación.

El rechazo

Otro dato que alerta sobre una elección dividida es el porcentaje de rechazo de los principales candidatos. Iván Cepeda marca un 53.9% de imagen negativa. Del otro lado, Abelardo de la Espriella recolecta un 41.4%.

Aunque gran parte de esos números se trata de los votantes del opositor, ambos terminan sumando más en rechazo que en apoyo.

Respecto de la gestión actual, Gustavo Petro también genera bipolaridad, con un 56.7% de desaprobación, contra un 41% de apoyo. Entre las personas de mayor nivel educativo, su rechazo aumenta, al igual que en la zona de Amazonia y Orinoquia, donde la desaprobación llega al 80.3%.

Las elecciones del próximo domingo se disputarán en un escenario de alta bipolaridad entre dos modelos opuestos. Los ciudadanos elegirán la continuidad del régimen de Petro o el volantazo hacia la derecha. Igualmente, según muestran las encuestas, la segunda vuelta sería casi un hecho.

RG