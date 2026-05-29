Elecciones Colombia: cuándo eligen al sucesor de Gustavo Petro

Colombia se prepara para una de las elecciones presidenciales más importantes de los últimos años. El próximo 31 de mayo de 2026, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, cuyo mandato finalizará el 7 de agosto de este año.

La votación definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante el período 2026-2030, en un contexto marcado por la polarización política, el debate sobre las reformas impulsadas por Petro y la preocupación por la seguridad, la economía y el sistema de salud.

De acuerdo con el calendario oficial de la Registraduría Nacional, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos en la primera vuelta, se realizará un balotaje el 21 de junio entre los dos aspirantes más votados.

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Entre los principales candidatos aparecen Iván Cepeda, representante del oficialismo y heredero político del Pacto Histórico; Paloma Valencia, una de las figuras más fuertes de la derecha; el abogado y empresario Abelardo de la Espriella; además de otros dirigentes como Sergio Fajardo y Claudia López.

Las encuestas previas muestran una competencia muy ajustada y anticipan la posibilidad de una segunda vuelta. Iván Cepeda aparece como uno de los favoritos para liderar el primer turno electoral, mientras que la disputa por el segundo lugar se mantiene abierta entre candidatos de centroderecha y derecha.

Uno de los ejes centrales de la campaña es el balance del gobierno de Petro. Sus reformas en salud, pensiones y política social generan posiciones enfrentadas entre quienes defienden la continuidad del proyecto progresista y quienes reclaman un cambio de rumbo. La situación del sistema sanitario y el aumento de la violencia en algunas regiones también ocupan un lugar central en el debate electoral.

La Registraduría informó además que más de 39 millones de ciudadanos están habilitados para votar y que ya comenzó el operativo electoral tanto dentro como fuera del país. Para garantizar la transparencia de la jornada fueron designados más de 850 mil jurados de votación.

El proceso electoral será seguido de cerca por toda América Latina, ya que marcará si Colombia mantiene el rumbo político iniciado en 2022 con la llegada de la izquierda al poder o si se produce un giro hacia sectores conservadores y de centroderecha.