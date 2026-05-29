Furor por el “avión de Messi” para el Mundial 2026: cómo es el diseño que presentó Aerolíneas Argentinas.

A días del inicio de la Copa Mundial, Aerolíneas Argentinas presentó un avión temático inspirado en la Selección Argentina y en su capitán, Lionel Messi.

La aeronave, bautizada como “#ElAviónMásArgentinodelMundo”, exhibe un diseño especial con el número 10, la camiseta oficial de la selección y las tres estrellas que representan los títulos mundiales.

La intervención incorpora además la cinta de capitán sobre los motores del avión. Desde la compañía señalaron que la iniciativa forma parte de una serie de acciones previstas para acompañar a los hinchas argentinos durante el Mundial 2026.

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En ese marco, la aerolínea anunció que contará con vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde la Selección disputará los partidos correspondientes a la fase de grupos.

También reforzará su operación hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires, tanto diurnos como nocturnos.

El avión comenzará a operar próximamente en rutas internacionales de América y Europa, llevando la imagen de la Selección a distintos destinos.