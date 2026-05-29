Las importaciones de autopartes cayeron 16,5%

Las importaciones de autopartes se hundieron 16,5% interanual en el primer trimestre de 2026. Los datos surgen de un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, de esta forma las compras de autopartes a otros países entre enero y marzo totalizaron unos u$s2.047 millones, cuando en el mismo período de 2025 se habían registrado unos u$s2.451 millones.

A nivel socio comercial, la principal merma se observó en la llegada de productos desde Brasil, que concentra la mayor parte de estas importaciones (el 28,2%).

También hubo una fuerte reducción en las importaciones de origen japonés mientras que la merma con China fue acotada y hubo un leve aumento en las compras a Tailandia.

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Estos tres países son, después de Brasil, nuestros principales proveedores. A nivel producto, las caídas más pronunciadas fueron en ruedas, neumáticos y cámaras, motores y carrocerías. también se registraron variaciones negativas en bienes relevantes como transmisión, componentes del motor, productos eléctricos y de electrónica.

En cuanto a las exportaciones, AFAC reportó un acumulado trimestral de u$s277 millones, una cifra inferior al de los primeros tres meses del año pasado.

El principal recorte provino del intercambio con Brasil que explica la gran mayoría de las ventas. Por otro lado, se destacan fuertes aumentos porcentuales en los envíos a EEUU, Sudáfrica y México.