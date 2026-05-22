Las importaciones chinas alcanzan un nuevo máximo histórico.

Las importaciones provenientes de China alcanzaron un nuevo récord histórico y encendieron señales de alarma en distintos sectores de la producción nacional, que advierten por el creciente impacto de los productos extranjeros sobre la industria argentina.

Según datos relevados por cámaras empresariales y especialistas en comercio exterior, durante los últimos meses se registró un fuerte incremento en el ingreso de mercadería china, especialmente en rubros vinculados a tecnología, electrodomésticos, maquinaria, textiles, juguetes, autopartes y bienes de consumo masivo.

El fenómeno se produce en un contexto de apertura comercial, reducción de restricciones para importar y un tipo de cambio que favorece el ingreso de productos fabricados en el exterior. Para muchos importadores, los precios competitivos de China resultan difíciles de igualar para la industria local.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Empresarios industriales alertan que esta situación genera una competencia desigual, principalmente para las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores costos de producción, presión impositiva y caída del consumo interno.

“Estamos viendo un ingreso récord de productos chinos en sectores donde antes predominaba la producción nacional. Eso pone en riesgo empleo y actividad industrial”, señalaron desde cámaras manufactureras.

Entre los sectores más afectados aparecen la industria textil, el calzado, la metalurgia liviana y algunos segmentos de la electrónica. En muchos casos, fabricantes argentinos aseguran que no logran competir con los valores de los productos importados, incluso antes de llegar a las góndolas.

Por otro lado, comerciantes y consumidores destacan que la mayor oferta importada permite acceder a productos más económicos y variados en medio de un escenario de pérdida del poder adquisitivo. En plataformas de venta online y cadenas comerciales ya se observa una creciente presencia de artículos fabricados en China.

Especialistas en comercio internacional explican que el gigante asiático continúa consolidándose como uno de los principales proveedores de la Argentina gracias a su enorme capacidad industrial, bajos costos de producción y competitividad global.

Además, remarcan que China mantiene una posición dominante en sectores estratégicos como tecnología, energías renovables, maquinaria y bienes electrónicos, lo que amplía su presencia en mercados de todo el mundo.

Sin embargo, economistas advierten que el crecimiento sostenido de las importaciones también podría profundizar el déficit comercial industrial y afectar el desarrollo de proveedores locales si no existen políticas de equilibrio entre apertura y protección productiva.

Mientras tanto, el récord de importaciones chinas reabre el debate sobre el modelo económico, la competitividad argentina y el futuro de la industria nacional frente al avance de los productos extranjeros.