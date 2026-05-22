Estados Unidos: 40 ciudades podrían inundarse por el cambio climático.

Un nuevo informe científico advirtió que al menos 40 ciudades de Estados Unidos enfrentan un riesgo creciente de inundaciones como consecuencia del avance del cambio climático, el aumento del nivel del mar y la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos.

El estudio, elaborado por especialistas en clima y medio ambiente, señala que varias regiones costeras del país podrían sufrir inundaciones recurrentes en las próximas décadas, afectando viviendas, infraestructura, rutas, puertos y sistemas de servicios básicos.

Entre las ciudades más expuestas aparecen zonas urbanas de los estados de Florida, Luisiana, Texas, California y Nueva York, donde el incremento del nivel del mar combinado con tormentas más intensas genera un escenario de alta vulnerabilidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los investigadores explicaron que el calentamiento global acelera el derretimiento de glaciares y capas de hielo polares, provocando una expansión sostenida de los océanos. A eso se suma el impacto de huracanes, lluvias torrenciales y marejadas que cada año afectan con mayor frecuencia a distintas comunidades costeras.

“El riesgo ya no es un problema del futuro lejano. Muchas ciudades comienzan a experimentar inundaciones más frecuentes incluso en días sin tormentas severas”, alertaron los autores del informe.

Según las proyecciones, millones de personas podrían verse afectadas por el avance del agua en las próximas décadas si no se implementan medidas de mitigación y adaptación urbana. Algunas áreas incluso podrían enfrentar desplazamientos poblacionales y pérdidas millonarias en bienes e infraestructura.

Especialistas remarcan que ciudades densamente pobladas como Miami, Nueva Orleans y partes de Nueva York aparecen entre las más vulnerables debido a su ubicación geográfica y a la presión urbana sobre zonas costeras.

El informe también advierte sobre el impacto económico que podrían generar estos eventos. Las inundaciones recurrentes amenazan sistemas de transporte, redes eléctricas, hospitales, escuelas y actividades comerciales clave para la economía estadounidense.

En paralelo, expertos en medio ambiente sostienen que el costo de prevenir y adaptar las ciudades será cada vez más alto si no se reducen las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

En los últimos años, Estados Unidos registró numerosos desastres naturales vinculados con eventos climáticos extremos, incluidos huracanes devastadores, incendios forestales, olas de calor e inundaciones repentinas.

Diversas ciudades ya comenzaron a desarrollar planes de resiliencia climática, que incluyen construcción de barreras costeras, modernización de desagües, relocalización de viviendas y restricciones para nuevas edificaciones en áreas inundables.

Sin embargo, los especialistas advierten que las medidas actuales podrían no ser suficientes frente al ritmo acelerado del cambio climático.

El informe vuelve a poner el foco sobre uno de los principales desafíos ambientales del siglo XXI y reabre el debate sobre las políticas necesarias para enfrentar el impacto del calentamiento global en las grandes ciudades del mundo.