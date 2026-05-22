¿Cómo estará el clima el finde largo?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para atravesar un fin de semana largo con condiciones climáticas variables, en medio de jornadas frescas, nubosidad cambiante y probabilidad de algunas lluvias aisladas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el viernes comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas para esta época del año. La mínima rondará los 11 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 18. Durante la tarde y la noche no se descartan ráfagas de viento provenientes del sector sur.

Para el sábado se espera un descenso térmico más marcado. El cielo permanecerá mayormente cubierto y podrían registrarse lluvias débiles o lloviznas aisladas en distintos puntos del AMBA. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 15 grados, configurando una jornada fresca y húmeda.

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El domingo, en tanto, mejoraría lentamente el tiempo. Aunque persistirá la nubosidad durante gran parte del día, las probabilidades de precipitaciones serían bajas. Se prevé una mínima cercana a los 8 grados y una máxima de 16, con momentos de sol hacia la tarde.

Por último, el lunes feriado se perfila como el día más estable del fin de semana largo. El pronóstico anticipa cielo parcialmente despejado, ambiente fresco durante la mañana y temperaturas que podrían ubicarse entre los 7 y los 17 grados.

Especialistas recomiendan a quienes tengan actividades al aire libre llevar abrigo, ya que las mañanas y noches serán frías, especialmente por la presencia de viento y humedad.

El AMBA transitará así un fin de semana largo típico de otoño, con mañanas frescas, nubosidad variable y mejoras graduales hacia el cierre del feriado.