Recompensa de $5 millones por datos de ocho prófugos.

El Gobierno nacional oficializó una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten información útil que permita localizar y capturar a ocho prófugos acusados de integrar una organización vinculada al tráfico ilegal de armas.

La medida fue difundida a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y forma parte de una investigación judicial que busca desarticular una red señalada por la comercialización clandestina de armamento y municiones en distintas provincias del país.

Según indicaron fuentes judiciales y de seguridad, los sospechosos permanecen prófugos desde hace varios meses y están acusados de delitos vinculados al acopio, distribución y venta ilegal de armas de fuego, además de presuntas conexiones con otras actividades delictivas.

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La recompensa será entregada a aquellas personas que aporten datos precisos y verificables que ayuden a dar con el paradero de los acusados. La información podrá brindarse de manera anónima a través de las líneas habilitadas por el Programa Nacional de Recompensas.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el objetivo es fortalecer la investigación y acelerar la detención de los involucrados, considerados piezas clave dentro de la estructura investigada.

Los investigadores sostienen que la organización operaba mediante maniobras de triangulación y venta clandestina de armas que, en algunos casos, habrían terminado en manos de bandas criminales dedicadas a otros delitos complejos.

La causa se encuentra en manos de la Justicia federal, que ordenó distintos allanamientos y operativos durante los últimos meses. En esos procedimientos se secuestraron armas, municiones, documentación y dispositivos electrónicos que ahora forman parte de la investigación.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que algunos de los prófugos tendrían antecedentes penales y conexiones con mercados ilegales de armamento en la región.

El Programa Nacional de Recompensas ya fue utilizado en otras investigaciones de alto impacto para obtener información sobre prófugos vinculados con narcotráfico, homicidios, trata de personas y crimen organizado.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades pidieron a la población que cualquier dato sea comunicado únicamente por los canales oficiales y recordaron que quienes colaboren podrán mantener la reserva de identidad.