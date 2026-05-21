Por qué la Argentina es uno de los 10 países donde más cuesta hacer negocios

Un informe de TMF Group que elabora todos los años, Argentina quedó en el puesto 9 de 81 países analizados, como uno de los mercados más difíciles para hacer negocios.

Este dato vuelve a poner el foco sobre unos de los principales desafíos que enfrentan las compañías en el país como cargas administrativas elevadas, exigencias fiscales y trámites que dependen de procesos presenciales o certificaciones manuales.

En el 2025 el informe marcaba que el país combinaba inestabilidad económica y controles cambiarios persistentes. En esa línea en 2026 este análisis muestra una continuidad.

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Además señala que la caída del puesto 11 en 2025 al puesto 9 en 2026 refleja la persistencia de barreras estructurales para las empresas internacionales.

Y agregan que el posicionamiento de Argentina en este ranking coincide en un momento de transformación profunda por las reformas impulsadas por el gobierno en materia de desregulación.

La Argentina se ubicó dentro de este grupo a nivel global, junto a Grecia, México, Brasil, Francia, Turquía, Colombia , Bolivia, Italia y Perú.