Crecen más de un 50% los casos de hantavirus en provincia de Buenos Aires

La preocupación sanitaria crece en la provincia de Buenos Aires tras confirmarse un fuerte aumento de casos de hantavirus durante las primeras semanas de 2026. Según datos oficiales del Ministerio de Salud bonaerense, ya se registraron 18 contagios y siete muertes en lo que va del año, lo que representa un incremento superior al 50% respecto al mismo período de 2025.

El último Boletín Epidemiológico provincial advirtió que la enfermedad muestra una circulación sostenida incluso fuera de la temporada habitual, un fenómeno que encendió las alarmas entre epidemiólogos y autoridades sanitarias. Mientras que a esta altura del año pasado se habían contabilizado 12 casos, en 2026 la cifra ya ascendió a 18.

Además, el índice epidemiológico alcanzó 1,67 entre las semanas 12 y 18 del calendario sanitario, superando ampliamente el umbral de 1,25 que oficialmente indica una situación de brote.

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El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con saliva, orina o excrementos de roedores silvestres infectados, especialmente el llamado “ratón colilargo”. El contagio también puede producirse por inhalación de partículas contaminadas en ambientes cerrados y poco ventilados. En algunos casos excepcionales asociados al virus Andes, se investigaron episodios de transmisión interpersonal.

Los especialistas explican que las condiciones climáticas de los últimos meses podrían haber favorecido el crecimiento de las poblaciones de roedores. Investigaciones recientes señalaron que las lluvias intensas posteriores a períodos de sequía aumentaron la disponibilidad de alimento para estos animales, generando una mayor circulación viral en distintas regiones del país.

La provincia mantiene vigilancia epidemiológica reforzada en zonas rurales y periurbanas, donde se detecta la mayor cantidad de casos. Las autoridades recomendaron extremar las medidas de prevención, entre ellas ventilar ambientes cerrados antes de ingresar, evitar acumular basura o restos de comida y utilizar lavandina para limpiar espacios donde pueda haber presencia de roedores.

En paralelo, el aumento de contagios ocurre en un contexto internacional de preocupación por distintos brotes de hantavirus vinculados a la Argentina, incluido el caso del crucero MV Hondius, investigado por organismos sanitarios internacionales.