China desplegó robots humanoides con inteligencia artificial para controlar el tráfico.

China volvió a sorprender al mundo con un nuevo avance tecnológico: varias ciudades comenzaron a utilizar robots humanoides equipados con inteligencia artificial para regular el tránsito, detectar infracciones y asistir a peatones en zonas de alta circulación. El experimento se desarrolla principalmente en Hangzhou, uno de los principales polos tecnológicos del país asiático.

El operativo incluyó el despliegue de al menos 15 robots en cruces estratégicos y sectores turísticos durante el feriado del 1° de mayo. Los autómatas fueron programados para controlar tanto el tránsito vehicular como el peatonal, emitir advertencias verbales y colaborar con agentes humanos.

Los robots cuentan con sistemas de reconocimiento visual, sensores de movimiento y algoritmos de inteligencia artificial capaces de analizar el entorno en tiempo real. Además de indicar cuándo avanzar o detenerse, pueden identificar maniobras indebidas, detectar aglomeraciones y orientar a turistas y transeúntes.

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Las autoridades chinas explicaron que la iniciativa busca mejorar la seguridad vial y reducir la carga operativa de los policías de tránsito en ciudades cada vez más congestionadas. Hangzhou, considerada una de las capitales tecnológicas de China, se convirtió en un laboratorio urbano para este tipo de desarrollos vinculados a la automatización y la inteligencia artificial.

Las imágenes de los robots dando indicaciones en las esquinas rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios internacionales. Algunos usuarios celebraron el avance tecnológico, mientras que otros manifestaron preocupación por el reemplazo de empleos humanos y el crecimiento de los sistemas de vigilancia automatizada.

El despliegue forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el gobierno chino para acelerar el desarrollo de robots humanoides destinados a tareas cotidianas, industriales y de seguridad. En los últimos meses, el país asiático también presentó autómatas capaces de correr maratones, trabajar en fábricas y realizar tareas logísticas sin intervención humana directa.