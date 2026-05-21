Ingreso sin visa a Estados Unidos: ¿a partir de cuándo?

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que la Argentina ya inició el proceso para incorporarse al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, conocido como Visa Waiver Program, que permitiría a los ciudadanos argentinos ingresar al país norteamericano sin necesidad de tramitar una visa tradicional para viajes de turismo o negocios de hasta 90 días.

La funcionaria explicó que el Gobierno mantiene conversaciones permanentes con autoridades estadounidenses y aseguró que el objetivo es que el sistema pueda comenzar a funcionar “en los primeros meses de 2027”. Según detalló, el trámite no depende únicamente del Ministerio de Seguridad, sino también de Cancillería, el Ministerio del Interior y el Renaper, debido al intercambio y control de información migratoria y de seguridad.

“Nuestra expectativa y el trabajo que venimos realizando con Estados Unidos es que a inicios, comienzos, en los primeros meses del 2027, esto ya esté en funcionamiento”, sostuvo Monteoliva durante una entrevista televisiva.

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La ministra aclaró además que la implementación requiere cumplir una serie de requisitos técnicos y de seguridad exigidos por Washington, entre ellos la trazabilidad de datos, controles migratorios y cooperación bilateral en materia de información. “No es solamente una decisión política o administrativa”, remarcó.

El eventual ingreso de Argentina al programa Visa Waiver implicaría un cambio significativo para miles de viajeros, ya que evitaría el trámite consular tradicional y reduciría costos y tiempos para ingresar a Estados Unidos por períodos cortos. Actualmente, el beneficio alcanza a decenas de países que cumplen estándares de seguridad y cooperación migratoria fijados por el gobierno estadounidense.