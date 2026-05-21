Buscan desesperadamente a un joven que desapareció tras salir de su casa

La provincia de Chaco atraviesa horas de profunda preocupación por la desaparición de Axel Alejandro González, un joven de 21 años que es intensamente buscado desde hace varios días luego de haber salido de su vivienda y no regresar. La denuncia fue radicada por sus familiares, quienes aseguraron que perdieron todo contacto con él y piden colaboración urgente para encontrarlo.

Según informaron fuentes policiales, Axel fue visto por última vez cuando salió de su casa ubicada en la ciudad de Resistencia. Desde entonces, no volvió a comunicarse con su entorno y su teléfono celular permanece apagado, una situación que incrementó la angustia de la familia.

La investigación quedó a cargo de la Policía del Chaco y de la fiscalía interviniente, que activaron el protocolo de búsqueda de personas. En paralelo, se difundió la fotografía y descripción física del joven para ampliar el operativo y solicitar ayuda de la comunidad.

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De acuerdo con el parte oficial, Axel Alejandro González mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura delgada, tiene cabello corto oscuro y tez trigueña. Al momento de desaparecer vestía ropa deportiva oscura y llevaba una mochila.

Familiares y amigos utilizaron las redes sociales para multiplicar el pedido de difusión. “Necesitamos encontrarlo cuanto antes. Cualquier dato puede servir”, expresaron allegados del joven, que aseguran vivir momentos de desesperación e incertidumbre.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Axel se comunique de inmediato al 911, a la comisaría más cercana o a la División Búsqueda de Personas de Chaco.

Mientras continúa el operativo, efectivos policiales realizan rastrillajes y relevamientos de cámaras de seguridad en distintos sectores de Resistencia y localidades cercanas para intentar reconstruir los últimos movimientos del joven desaparecido.