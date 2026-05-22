viernes 22 de mayo de 2026
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INFORME

Las billeteras digitales ya dominan más de la mitad de las compras online

Un informe global revela que Argentina acelera su transformación hacia una economía mas digital. En ese sentido, los pagos con QR y las transferencias ya forma parte del consumo cotidiano y posicionan al país entre los mercados más avanzados de América Latina.

Billeteras virtuales 18122025
Billeteras virtuales | Cedoc

Un informe global revela que Argentina acelera su transformación hacia una economía mas digital. En ese sentido, los pagos con QR y las transferencias ya forma parte del consumo cotidiano y posicionan al país entre los mercados más avanzados de América Latina.

Según el informe, las aplicaciones de pago representaron el 55% del valor total de las transacciones online realizadas en Argentina durante 2025, frente al 50% registrado en 2024.

El crecimiento también se aceleró en los comercios físicos. Las billeteras digitales pasaron del 34% del valor operado en puntos de venta en 2024 al 43% en 2025.

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El estudio agrega que este fenómeno no ocurre solamente en segmentos jóvenes, sino que se traslada a sectores vinculados históricamente al dinero en efectivo.

Uno de los datos más llamativos es el uso del QR en el país, de esta forma el 48% de los encuestados aseguró utilizar este medio de pago.

En el ranking regional, Argentina superó incluso a Brasil, Perú y Colombia en adopción de pagos QR. La tendencia seguirá profundizándose en los próximos años.

El estudio proyecta que las aplicaciones de pago alcanzarán el 74% del comercio electrónico mundial y el 46% de las operaciones físicas hacia 2030.

En Argentina, las proyecciones son todavía más agresivas. El informe estima que las billeteras digitales alcanzarán el 70% del valor total del comercio electrónico para 2030.

El documento incluso destaca cómo las fintech locales avanzan hacia modelos de “superapps”, donde una misma plataforma concentra múltiples servicios financieros y comerciales.

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