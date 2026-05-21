Nueve de cada diez adultos mayores fueron víctimas de estafas virtuales

Un relevamiento realizado por BTR Consulting revela que nueve de cada 10 adultos mayores de 60 años estuvieron expuestos a intentos de fraude en internet.

Además el 63% de estas personas manifestó sentir miedo o desconfianza al usar su dinero en apps y billeteras virtuales, mientras que el 81% aseguró que quiere aprender mas sobre seguridad digital para protegerse.

Por otro lado, el 89% de las personas mayores en Argentina estuvo expuesto a intentos de fraude digital y el 78% recibió pedidos de datos personales o códigos de verificación a través de llamadas o mensajes.

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La incorporación al mundo online amplió la autonomía de muchas personas mayores, aunque también elevó su exposición a engaños, robos de datos y pérdida de dinero.

El informe agrega que el 48% de los adultos mayores usa el celular como principal herramienta, otro 25% combina más de un dispositivo y un 17% utiliza una computadora.

El estudio revela además que las prácticas de seguridad muestran brechas importantes, solo el 28% utiliza las misma clave en todos los servicios y el 20% desconoce si sus contraseñas están diferenciadas. Las principales preocupaciones de los adultos mayores sobre las estafas digitales son el robo de dinero y el acceso indebido a datos personales.