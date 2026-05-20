El 27% de los docentes en Latinoamérica tiene competencias digitales básicas.

La transformación tecnológica avanza a un ritmo acelerado en todo el mundo, pero en América Latina la capacitación digital de los docentes todavía representa un desafío pendiente. Según distintos informes regionales sobre educación y tecnología, apenas el 27% de los maestros y profesores de la región cuenta con competencias digitales básicas para integrar herramientas tecnológicas en el aula de manera efectiva.

El dato encendió las alarmas entre especialistas en educación, quienes advierten que la brecha tecnológica no solo afecta a los alumnos, sino también a los propios educadores, especialmente después del impacto que dejó la pandemia y la expansión de las clases virtuales.

Una deuda estructural

Durante los años de educación remota, millones de docentes tuvieron que adaptarse rápidamente al uso de plataformas virtuales, videollamadas y herramientas digitales. Sin embargo, la falta de formación previa, la desigualdad en el acceso a internet y la escasez de recursos tecnológicos dejaron en evidencia importantes limitaciones.

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Los expertos señalan que tener “competencias digitales básicas” implica mucho más que saber utilizar una computadora o un teléfono celular. También incluye la capacidad de buscar información confiable, crear contenidos digitales, proteger datos personales, utilizar plataformas educativas y aplicar tecnología en procesos pedagógicos.

En varios países de la región, muchos docentes continúan trabajando con recursos limitados y sin capacitación constante. Esto provoca diferencias significativas entre sistemas educativos urbanos y rurales, así como entre instituciones públicas y privadas.

La brecha tecnológica en las aulas

El problema impacta directamente en la calidad educativa. Diversos especialistas sostienen que cuando los docentes no cuentan con herramientas digitales suficientes, se dificulta incorporar metodologías innovadoras, enseñanza interactiva y contenidos adaptados a las nuevas generaciones.

Además, la inteligencia artificial y las plataformas educativas automatizadas comenzaron a modificar las dinámicas de aprendizaje. Frente a ese escenario, organismos internacionales remarcan la necesidad de fortalecer la alfabetización digital docente para evitar que la brecha educativa se profundice aún más.

La situación también afecta las oportunidades laborales futuras de los estudiantes, ya que las habilidades digitales son cada vez más demandadas en el mercado de trabajo.

Falta de inversión y capacitación

Uno de los principales reclamos del sector educativo es la necesidad de una mayor inversión pública en infraestructura tecnológica y formación profesional continua.

En muchos casos, las capacitaciones digitales son optativas, esporádicas o insuficientes. A esto se suma que numerosos docentes deben costear por cuenta propia cursos, dispositivos o conexión a internet para poder actualizarse.

Los especialistas advierten que mejorar las competencias digitales no depende únicamente de incorporar computadoras a las escuelas, sino de generar políticas educativas sostenidas que incluyan acompañamiento pedagógico y actualización permanente.

Los desafíos hacia el futuro

La incorporación de nuevas tecnologías, plataformas virtuales e inteligencia artificial en las aulas ya forma parte de la agenda educativa mundial. Por eso, organismos vinculados a la educación consideran prioritario acelerar la capacitación docente en América Latina.

Entre las recomendaciones aparecen programas de formación gratuitos, conectividad garantizada en las escuelas, acceso equitativo a dispositivos y estrategias para reducir la desigualdad tecnológica.

Mientras la digitalización redefine la manera de enseñar y aprender, el desafío para la región será lograr que los docentes puedan adaptarse a los cambios sin quedar rezagados frente a las nuevas demandas educativas.