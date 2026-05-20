La ley de Inocencia fiscal ya acumula 80 inscriptos en ARCA.

A pocas semanas de su implementación, el nuevo régimen conocido informalmente como “ley de inocencia fiscal” ya comenzó a mostrar sus primeros resultados. Según trascendió en ámbitos oficiales, unas 80 personas se inscribieron en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para adherirse al esquema que busca regularizar situaciones patrimoniales y fiscales sin sanciones penales para quienes ingresen voluntariamente.

La iniciativa fue presentada por el Gobierno como una herramienta destinada a ampliar la base tributaria y facilitar la formalización de contribuyentes que hasta ahora permanecían fuera del sistema o mantenían inconsistencias fiscales.

Qué propone el régimen

El programa apunta a que personas físicas y jurídicas puedan declarar bienes, ingresos o movimientos económicos no registrados previamente, bajo determinadas condiciones y beneficios.

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Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es “blanquear la economía” y fomentar la incorporación de nuevos contribuyentes al sistema formal, evitando procesos judiciales extensos y costosos.

Aunque el nombre “ley de inocencia fiscal” no figura formalmente en la normativa, el término comenzó a utilizarse en sectores políticos y económicos para describir el espíritu del régimen: permitir regularizaciones voluntarias sin consecuencias penales para quienes adhieran dentro de los plazos establecidos.

Primeros inscriptos

De acuerdo con fuentes vinculadas al organismo recaudador, ya hay alrededor de 80 personas registradas en ARCA para iniciar el trámite de adhesión.

Los perfiles son variados e incluyen pequeños contribuyentes, profesionales independientes y empresarios que buscan ordenar su situación tributaria frente a las nuevas exigencias de control fiscal.

En el Gobierno consideran que el número podría crecer durante las próximas semanas, especialmente a medida que avance la difusión del programa y se conozcan sus alcances concretos.

Debate político y económico

La medida generó posiciones encontradas. Algunos especialistas en materia tributaria sostienen que puede ser una herramienta útil para aumentar la recaudación y promover la formalización económica en un contexto de fuerte presión fiscal e informalidad creciente.

Sin embargo, sectores opositores cuestionan la iniciativa y advierten que este tipo de programas puede generar un mensaje de “premio” para quienes incumplieron obligaciones impositivas durante años.

También existen dudas sobre el impacto real que tendrá el régimen en términos de recaudación y sobre el nivel de controles posteriores que aplicará ARCA para evitar nuevas evasiones.

Un contexto de cambios fiscales

La puesta en marcha de este esquema se produce en medio de un proceso de reformas impulsadas por el Gobierno nacional para simplificar el sistema tributario, reducir costos administrativos y ampliar los mecanismos digitales de control.

En paralelo, ARCA intensificó durante los últimos meses los cruces de información bancaria, financiera y patrimonial, con el objetivo de detectar inconsistencias y operaciones no declaradas.

Por eso, muchos contribuyentes evalúan adherirse al régimen antes de posibles fiscalizaciones futuras.

Mientras tanto, el Ejecutivo apuesta a que el programa logre captar más adhesiones y se convierta en una herramienta para incrementar la formalización económica sin recurrir a nuevos aumentos de impuestos.