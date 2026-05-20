Jubilado apuñaló a un amigo porque salió con su esposa.

Un jubilado, Raúl Paz, fue detenido luego de permanecer tres años prófugo, acusado de haber apuñalado a un amigo tras descubrir que mantenía una relación con su esposa. El caso, que había conmocionado a los vecinos de la zona donde ocurrió el ataque, volvió a cobrar notoriedad tras la captura del sospechoso por parte de las fuerzas de seguridad.

Según informaron fuentes judiciales y policiales, el hecho ocurrió durante una discusión que terminó de manera violenta cuando el acusado atacó a la víctima con un arma blanca.

De acuerdo con la investigación, el agresor habría descubierto que uno de sus amigos frecuentaba a su esposa y sospechaba de una relación sentimental entre ambos. Esa situación habría desencadenado una fuerte pelea.

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En medio de la discusión, el jubilado presuntamente tomó un cuchillo y apuñaló al hombre, quien sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud. Tras el ataque, el acusado escapó y permaneció prófugo durante aproximadamente tres años.

Durante ese tiempo, la Justicia y la Policía realizaron distintas tareas de inteligencia para intentar localizarlo. Según trascendió, el hombre habría cambiado de domicilio en varias oportunidades para evitar ser identificado.

Finalmente, los investigadores lograron ubicarlo y concretaron la detención en un operativo realizado en las últimas horas.

Ahora quedó a disposición de la Justicia, acusado por el delito de tentativa de homicidio o lesiones graves, dependiendo de cómo avance la causa judicial y las pericias correspondientes.

El caso generó fuerte repercusión entre vecinos y allegados, quienes recordaron la relación de amistad que existía entre el acusado y la víctima antes del violento episodio.

Algunos testimonios señalaron que el conflicto venía arrastrándose desde tiempo atrás debido a sospechas y discusiones vinculadas a la relación sentimental.

Los investigadores también intentan reconstruir cómo logró mantenerse oculto durante tanto tiempo y si recibió ayuda de terceros para evitar ser detenido.

Tras la captura, el sospechoso deberá prestar declaración ante la Justicia, mientras avanzan las medidas procesales y la recopilación de pruebas.

La causa continúa bajo investigación y no se descarta que en las próximas semanas se conozcan nuevos detalles sobre el episodio y el período en que el acusado permaneció prófugo.