Los argentinos ajustan gastos para llegar a fin de mes: ¿cuáles son los consumos que resignan primero?

La consultora Focus Market midió cómo proyectan los hogares argentinos su economía para los próximos tres meses y qué recortes aplican para llegar a fin de mes.

El relevamiento registró que 46,8% espera estar peor, 46,3% ya resignó gustos o salidas y 31,6% no logró cubrir los gastos fijos del mes.

Además, 14,2% informó que resignó algo de comida y casi 9% dijo que dejó de comprar indumentaria o electrodomésticos. El sondeo también midió la proyección de los hogares sobre su situación en el corto plazo.

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A la pregunta sobre cómo esperan estar en los próximos tres meses, 46,8% contestó que estará peor, 26,36% dijo que estará mejor y 26,7% estimó que estará igual.

Sobre la capacidad de cubrir los gastos mensuales, la consultora preguntó si los ingresos alcanzaron para los gastos del mes.

El resultado se repartió en cuatro grupos: 37,3% dijo que pudo ahorrar, 31,6% indicó que no le alcanzó para los gastos fijos, 27,2% respondió que llegó “con lo justo” y 3,8% afirmó que sacó un crédito.

En ese sentido los especialistas agregan que Argentina transita por una economía a dos velocidades donde hay sectores, que muestran resultados positivos y otros que están más rezagados, como es el caso de las familias.