Córdoba: se realiza el primer implante en el interior del país.

La provincia de Córdoba fue escenario de un avance médico considerado histórico para el sistema de salud argentino: un equipo de especialistas realizó el primer implante endovascular de alta complejidad en el interior del país, un procedimiento que hasta ahora solo se llevaba adelante en centros especializados de la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención se concretó en un centro de salud privado de la capital cordobesa y estuvo a cargo de profesionales de cirugía vascular, cardiología intervencionista y hemodinamia, quienes trabajaron de manera coordinada durante varias horas. Según detallaron fuentes médicas, el procedimiento permitió tratar una patología arterial severa mediante una técnica mínimamente invasiva, evitando una cirugía abierta tradicional.

El implante endovascular consiste en la colocación de una prótesis o dispositivo dentro de los vasos sanguíneos utilizando catéteres que ingresan por pequeñas incisiones, generalmente en la zona inguinal. Este tipo de abordaje reduce los tiempos de recuperación, disminuye riesgos operatorios y mejora la evolución postoperatoria de los pacientes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Especialistas destacaron que el avance representa un cambio significativo para el acceso a tratamientos complejos fuera de los grandes centros urbanos. Hasta ahora, muchos pacientes del interior argentino debían ser derivados a hospitales o clínicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para recibir este tipo de prácticas, con los costos y dificultades logísticas que eso implicaba.

“El hecho de poder realizar este procedimiento en Córdoba demuestra el crecimiento de la medicina de alta complejidad en las provincias y la capacidad técnica de los equipos locales”, señalaron desde la institución donde se llevó adelante la operación.

Además del impacto sanitario, el hecho marca un precedente para el desarrollo federal de tecnologías médicas avanzadas en la Argentina. Profesionales del sector consideran que este tipo de intervenciones podría comenzar a expandirse hacia otras provincias en los próximos años, mejorando la cobertura y descentralizando la atención especializada.

Tras la operación, el paciente evolucionó favorablemente y permanece bajo seguimiento médico. Desde el equipo tratante indicaron que la recuperación inicial fue positiva y que se espera una pronta rehabilitación.