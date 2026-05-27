PAMI: refuerzan la verificación de datos para prevenir fraudes virtuales

El PAMI anunció nuevas medidas para fortalecer los controles de seguridad y la verificación de datos personales de sus afiliados con el objetivo de prevenir fraudes virtuales, estafas telefónicas y maniobras vinculadas al robo de identidad.

La obra social de jubilados y pensionados informó que, en el marco del aumento de delitos informáticos registrados en los últimos meses, se intensificarán los procedimientos de validación en trámites digitales y presenciales. Las autoridades señalaron que la iniciativa apunta a proteger la información sensible de millones de afiliados en todo el país.

Entre las medidas implementadas se encuentra la actualización obligatoria de datos personales, la confirmación de identidad mediante canales oficiales y mayores controles sobre las gestiones realizadas por terceros. Además, el organismo recordó que nunca solicita claves bancarias, números completos de tarjetas ni códigos de verificación a través de llamados telefónicos, mensajes de texto o redes sociales.

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Desde el organismo también recomendaron a los afiliados prestar especial atención a correos electrónicos o mensajes sospechosos que utilicen logos institucionales o prometan beneficios extraordinarios. Según indicaron, muchas de las estafas buscan obtener información privada mediante técnicas de engaño conocidas como “phishing”.

En ese sentido, remarcaron que todos los trámites deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales del instituto o en las agencias habilitadas. Asimismo, aconsejaron verificar siempre la autenticidad de las comunicaciones antes de brindar cualquier dato personal.

Especialistas en ciberseguridad sostienen que los adultos mayores suelen ser uno de los sectores más vulnerables frente a las estafas digitales, especialmente cuando los delincuentes utilizan supuestas promociones, descuentos en medicamentos o falsas actualizaciones de credenciales para engañar a las víctimas.

El refuerzo de controles forma parte de una estrategia más amplia de modernización y digitalización de servicios impulsada por el organismo, que busca mejorar la seguridad de las gestiones y reducir los riesgos asociados al fraude electrónico.

Por último, desde el PAMI insistieron en que, ante cualquier duda o intento de estafa, los afiliados deben comunicarse de inmediato mediante los canales oficiales de atención para realizar la denuncia correspondiente y evitar posibles perjuicios económicos o administrativos.