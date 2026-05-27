Desaparición Lian Flores: actualizan la foto de búsqueda

Las autoridades nacionales y provinciales reforzaron la búsqueda de Liam Gael Flores Soraide, el niño desaparecido en la provincia de Córdoba desde febrero de 2025, con la actualización oficial de la imagen utilizada en los afiches de búsqueda y la continuidad de una millonaria recompensa para quienes aporten datos sobre su paradero.

La nueva fotografía fue realizada mediante técnicas de progresión de edad e inteligencia artificial, con el objetivo de mostrar cómo podría verse actualmente el menor. La medida fue oficializada a través de la resolución 467/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de un pedido formulado por la fiscalía que lleva adelante la investigación.

Según informaron fuentes judiciales, la actualización busca facilitar el reconocimiento del niño y ampliar las posibilidades de obtener testimonios o pistas que permitan avanzar en la causa. La imagen renovada ya comenzó a difundirse en distintos puntos del país y en redes oficiales dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas.

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Liam Flores desapareció el 22 de febrero de 2025 en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, en el departamento Unión. Desde entonces, se realizaron múltiples operativos, rastrillajes y peritajes, aunque hasta el momento no hubo resultados concluyentes sobre su ubicación. La causa permanece bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville.

En paralelo, continúa vigente la recompensa económica ofrecida para quienes aporten información útil y verificable. Distintos reportes señalaron que el monto asciende actualmente a 30 millones de pesos, integrado por aportes del Gobierno nacional y de la provincia de Córdoba.

Las autoridades recordaron que cualquier persona que tenga datos relevantes puede comunicarse de manera anónima con las líneas oficiales habilitadas para la investigación. Además, insistieron en la importancia de compartir la imagen actualizada del niño para ampliar el alcance de la búsqueda en todo el país.