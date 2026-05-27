Reforma laboral: ARCA oficializó el recibo de sueldo electrónico para empleadas domésticas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó la implementación obligatoria del recibo de sueldo electrónico para empleadas domésticas.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y comenzará a regir para los salarios correspondientes al período devengado mayo de 2026.

La normativa adapta el régimen vigente a los cambios introducidos por la ley de Modernización Laboral que dispuso la digitalización de los recibos salariales para este sector.

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A partir de ahora, los empleadores deberán emitir los comprobantes exclusivamente a través del servicio “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”, disponible en el sitio web oficial de ARCA.

Según la resolución, el acceso al sistema se realizará mediante Clave Fiscal y la validación de identidad del empleador. Los empleadores deberán ingresar al registro, seleccionar al trabajador y completar los datos vinculados al período liquidado, modalidad de pago, remuneración y demás conceptos salariales.

Una vez confirmada la operación, el sistema generará el recibo electrónico. La resolución también establece que, cuando el salario sea abonado en efectivo o el trabajador lo solicite, el recibo deberá imprimirse por duplicado.

En esos casos, el empleado conservará el original firmado y el empleador deberá guardar una copia como constancia del pago realizado.

Además, los trabajadores podrán acceder de forma digital tanto a sus recibos de sueldo como a las constancias de aportes y contribuciones efectuadas por sus empleadores. Esa información estará disponible dentro del apartado “Ver Aportes” y “Recibos de Sueldo” del sistema oficial.