Patentar un auto en Argentina: el mapa de las provincias más caras y más baratas.

El costo para registrar un auto 0km en Argentina puede cambiar según la zona donde se realice. Así lo revela un informe de instituto de economía de la UADE, que difundió, una comparación de las tasas impositivas que fija cada jurisdicción y que impacta en el precio del vehículo

El informe utiliza como ejemplo un auto de 40 millones de pesos. En ese sentido Córdoba lidera la lista de los lugares más económicos para registrar un auto, con un valor de 420.000 pesos.

En segundo lugar, se ubica la provincia de Buenos Aires, cuyo impuesto al registro asciende al 1,59 %. Registrar el mismo auto cuesta en ese caso $630.000. En tercer lugar figura Mendoza, con una tasa de 1,83 % y un costo para registrar el vehículo de más de 700.000 pesos.

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El extremo opuesto lo ocupan San Luis, Entre Ríos y Río Negro. En San Luis, la patentar un auto de 40 millones de pesos cuesta $1.176.000. Entre Ríos eleva el costo a $1.330.000. El caso más oneroso se observa en Río Negro, importe a pagar por registrar el auto alcanza el $1.400.000.

Los especialistas agregan que las provincias con industria automotriz, tienden a tener impuestos más bajos debido a la influencia de las terminales.

Además, quienes adquieren un auto nuevo solo deben pagar el precio del vehículo y el impuesto provincial por el registro inicial. Luego existen, otros gastos obligatorios como tasas municipales, seguros, patentes anuales y gastos adicionales de administración.