¿Cuáles son las nuevas reglas para taxis y apps en Caba?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una profunda reforma del sistema de transporte privado de pasajeros que busca equiparar las condiciones entre taxis tradicionales y aplicaciones de viaje como Uber, Cabify y DiDi. La iniciativa será enviada en los próximos días a la Legislatura porteña y forma parte de un paquete de medidas impulsadas por la gestión de Jorge Macri para modernizar el sector y reducir los conflictos regulatorios.

El proyecto contempla nuevas obligaciones para los conductores de aplicaciones y, al mismo tiempo, una flexibilización de las exigencias históricas que pesan sobre los taxistas. Desde el Ejecutivo porteño sostienen que el objetivo es “ordenar la convivencia” entre ambos sistemas y generar reglas claras de competencia.

Entre los cambios más importantes aparece la exigencia de licencia profesional para los choferes de aplicaciones de viaje. Además, los conductores deberán contar con seguros específicos y registrarse formalmente para operar en la Ciudad. La medida surge luego de distintos fallos judiciales que cuestionaron la falta de regulación sobre las plataformas digitales.

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Por el lado de los taxis, el gobierno porteño propone eliminar una serie de costos y trámites considerados obsoletos. El proyecto prevé quitar tasas de transferencia de licencias, aranceles por renovación y otros pagos vinculados a modificaciones en el registro de conductores. También se simplificarán requisitos administrativos y se avanzará hacia una mayor digitalización del sistema.

Otra de las modificaciones apunta a flexibilizar ciertas normas históricas para los taxistas. Según trascendió, dejarían de ser obligatorios algunos requisitos vinculados a la vestimenta, documentación física y turnos fijos de trabajo. Además, se permitiría incorporar vehículos más pequeños y modernos al servicio.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la reforma busca agilizar viajes, mejorar la seguridad y reducir la burocracia. El anuncio fue realizado durante una reunión en Parque Patricios de la que participaron funcionarios, representantes del sindicato de taxistas y empresas de aplicaciones de transporte.

El debate promete generar fuerte discusión en la Legislatura porteña. Mientras sectores vinculados a las aplicaciones celebran la posibilidad de una regulación definitiva, algunos taxistas mantienen reparos por considerar que todavía existen desigualdades en los costos operativos y controles. De todos modos, el Ejecutivo confía en que la reforma permita cerrar años de enfrentamientos entre ambos sectores del transporte urbano.