Patentamiento de motos: creció más de 45% en el primer trimestre y el 97% de las unidades fueron nacionales

La venta de motos arrancó 2026 con fuerte dinamismo. En el primer trimestre del año se patentaron 222.871 unidades, frente a las 153.460 del mismo período de 2025, lo que implicó un crecimiento interanual superior al 45%, de acuerdo con un informe de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM). El dato confirma la recuperación del sector y refuerza el lugar de la moto como una opción de movilidad eficiente, accesible y cada vez más ligada al trabajo cotidiano.

Estas fueron las motos más vendida de marzo

El desempeño trimestral mostró además una evolución ascendente mes a mes. En enero se patentaron 69.294 motos, en febrero fueron 71.474 y en marzo se alcanzaron 82.103 unidades, el nivel más alto del período. Ese cierre por encima de las 80.000 motos marcó el mejor momento del trimestre y dejó una señal positiva para una industria que venía siguiendo de cerca la evolución del consumo.

Las que más se venden, las motos nacionales

Uno de los datos más relevantes del informe es el fuerte peso de la producción local. Del total de motos patentadas entre enero y marzo, 216.249 unidades, equivalentes al 97%, fueron de origen nacional.

Apenas 6.622 motos, es decir el 3%, correspondieron a modelos importados. Para el sector, esta composición muestra la centralidad de las terminales locales en el abastecimiento del mercado y en el sostenimiento de la cadena de valor.

Federico Vacas, presidente de CAFAM, sostuvo que los números del trimestre reflejan “el rol fundamental que juega la moto en la sociedad argentina” y remarcó que no se trata solo de ventas, sino también de la confianza de los usuarios en un vehículo que resuelve necesidades diarias de movilidad. En esa línea, destacó que el hecho de que el 97% de las motos patentadas sean nacionales es una muestra del compromiso de las terminales con la producción, la innovación y el empleo local.

El informe también deja ver con claridad cuáles son las preferencias del mercado. Las motos de 101 a 250 cc concentraron 201.955 patentamientos en el trimestre y explicaron más del 90% del total. Más atrás quedaron los segmentos de 251 a 500 cc, con 13.230 unidades, y de 501 a 800 cc, con 4.579. La radiografía refuerza la idea de que la mayor demanda sigue pasando por modelos de baja cilindrada, orientados al uso urbano y diario.

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La lógica también se repite cuando se mira la categoría de los vehículos. Las motos tipo CUB lideraron con 130.467 unidades, seguidas por las Street, con 42.047, y las ON/OFF, con 38.026. Más atrás se ubicaron los Scooter, con 7.981, y las Off Road, con 1.249. La distribución confirma que el mercado sigue privilegiando modelos versátiles, de mantenimiento relativamente bajo y adaptados a trayectos urbanos o mixtos.

Desde CAFAM interpretaron que esta composición del mercado responde a una demanda que prioriza practicidad y costos contenidos.

Vacas afirmó que “la moto no es un lujo, es una herramienta de trabajo, de independencia y de movilidad social para millones de argentinos”, y planteó que el desafío del sector pasa por sostener esta dinámica con innovación y oferta adaptada a las necesidades del transporte cotidiano.

Con estos números, el primer trimestre deja una doble señal para el mercado. Por un lado, muestra una recuperación contundente en patentamientos. Por el otro, confirma que la expansión del sector está traccionada sobre todo por motos nacionales, de baja cilindrada y uso utilitario. En un contexto donde la movilidad eficiente gana peso en la decisión de compra, la industria de los motovehículos vuelve a encontrar un piso de demanda sólido en los segmentos más accesibles.

Marzo, buen mes para el patentamiento de autos y motos

Un informe reciente de Econview da cuenta que en marzo se patentaron 33,648 autos (+6.8% mensual y +2.2% interanual). 529 de los cuales fueron autos eléctricos, cuando en marzo del año anterior sólo se habían registrado 52. Paralelamente, el informe agrega que se patentaron 79,115 motos (+2% mensual y +52.5% interanual).

En el acumulado del primer trimestre, el sector alcanzó una producción total de 92.346 vehículos, lo que representó una caída del 19,0% frente al mismo período de 2025. Este dato refleja que, pese a la mejora reciente, el inicio del año estuvo marcado por un nivel de actividad más bajo.

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