Descubren un mecanismo entre el dengue y otros virus

Un grupo internacional de científicos logró identificar un mecanismo biológico que explicaría cómo el virus del dengue interactúa con otros virus presentes en el organismo humano, un hallazgo que podría abrir nuevas líneas de investigación para tratamientos y estrategias de prevención frente a enfermedades virales.

El estudio, desarrollado por especialistas en virología e inmunología, analizó la respuesta de las células infectadas por dengue y observó que ciertos procesos del sistema inmune pueden facilitar o modificar la acción de otros virus respiratorios y transmitidos por mosquitos. Los investigadores señalaron que este fenómeno podría influir en la gravedad de algunas coinfecciones.

Según detallaron los autores, el descubrimiento se centra en la manera en que el virus del dengue altera la producción de proteínas encargadas de activar las defensas naturales del organismo. Esa modificación genera un entorno celular que puede favorecer la replicación o persistencia de otros agentes virales.

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“El hallazgo permite entender mejor cómo diferentes virus pueden coexistir e influenciarse mutuamente dentro del cuerpo humano”, explicaron los investigadores durante la presentación de los resultados. Además, remarcaron que la investigación podría contribuir al desarrollo de terapias antivirales más amplias y eficaces.

El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti y representa uno de los principales problemas sanitarios en América Latina y otras regiones tropicales. En los últimos años, distintos países registraron brotes récord y un aumento sostenido de casos graves.

Los especialistas advirtieron que las coinfecciones virales son cada vez más frecuentes debido a la circulación simultánea de dengue, chikungunya, zika y diversos virus respiratorios. Por ese motivo, comprender cómo interactúan entre sí se volvió una prioridad científica.

El trabajo también podría tener implicancias para futuras investigaciones sobre pandemias y enfermedades emergentes. Los científicos consideran que conocer los mecanismos compartidos entre distintos virus ayudará a anticipar comportamientos epidemiológicos y mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.

Aunque aclararon que todavía se requieren más estudios clínicos, los investigadores coincidieron en que el descubrimiento representa un avance importante en el campo de la virología y en la comprensión de las infecciones múltiples que afectan a millones de personas en el mundo.