Se desplomó la venta de autos usados

Los datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor reflejan un escenario complejo en el mercado de los autos usados. Durante abril, se registraron apenas 30.900 operaciones prendarias, un volumen que confirma la retracción del crédito en el sector.

Mientras que los vehículos 0km lograron sostener parte de la actividad —con 21.900 unidades financiadas—, el panorama es mucho más adverso en el mercado de segunda mano. Allí, solo se financiaron 9.009 unidades, lo que representa una fuerte baja tanto en la comparación mensual como interanual.

El informe revela que apenas el 5,8% de las transferencias de autos usados se concretan mediante financiamiento, una cifra que expone las dificultades de acceso al crédito.

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En este contexto, los bancos concentran la mayor participación dentro de las operaciones financiadas, seguidos por financieras tradicionales y entidades vinculadas a las marcas.

En contraste, el segmento de 0km mantiene una mayor penetración del crédito, ya que el 46% de las ventas se realizan mediante planes de ahorro o financiamiento directo de terminales.

El financiamiento de usados registra una caída superior al 30%, afectado por factores como las altas tasas de interés, las restricciones financieras y la pérdida de poder adquisitivo.