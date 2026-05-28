Etiquetado frontal: por qué el Gobierno analiza eliminar la ley

El Gobierno nacional analiza posibles cambios en la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, una normativa que obliga a incluir sellos de advertencia en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. La discusión abrió un fuerte debate entre funcionarios, empresas alimenticias, especialistas en salud y organizaciones de consumidores.

La ley, que comenzó a implementarse en Argentina de manera progresiva, busca brindar información clara y visible sobre la composición nutricional de los alimentos y bebidas industrializadas. Los tradicionales octógonos negros con leyendas de advertencia se convirtieron en parte habitual de góndolas y supermercados.

Sin embargo, sectores del oficialismo consideran que la normativa podría ser revisada para “simplificar regulaciones” y reducir cargas sobre la industria alimentaria. Entre las alternativas que se mencionan aparecen posibles modificaciones en los criterios técnicos, cambios en la aplicación de los sellos o incluso una revisión integral del sistema actual.

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Desde cámaras empresariales sostienen que algunos aspectos de la ley afectan la competitividad y generan costos adicionales para fabricantes, especialmente pequeñas y medianas empresas. También argumentan que existen productos alcanzados por advertencias pese a formar parte de consumos tradicionales o tener determinados procesos productivos específicos.

En contraste, organizaciones médicas y especialistas en nutrición advierten que una flexibilización podría representar un retroceso en materia de salud pública. Recuerdan que el objetivo principal de la norma es combatir el aumento de enfermedades vinculadas a la mala alimentación, como obesidad, hipertensión y diabetes.

“Los sellos permiten que las personas identifiquen rápidamente productos con altos niveles de nutrientes críticos”, explicaron profesionales del sector sanitario. Además, remarcaron que varios estudios internacionales muestran que el etiquetado frontal influye en las decisiones de compra y fomenta cambios en las formulaciones de alimentos.

Otro de los puntos que podría entrar en discusión son las restricciones publicitarias dirigidas a niños y adolescentes, así como las limitaciones para ofrecer determinados productos en escuelas. Estos aspectos fueron respaldados por entidades de salud pero cuestionados por parte de la industria.

El debate también tiene un componente económico y político. Algunos analistas señalan que el Gobierno busca avanzar con medidas de desregulación en distintos sectores y que la revisión de esta ley se enmarca dentro de una estrategia más amplia orientada a reducir intervenciones estatales.

Mientras tanto, asociaciones de consumidores reclamaron que cualquier modificación sea debatida públicamente y con respaldo científico. También pidieron preservar el acceso a información clara para que las personas puedan tomar decisiones alimentarias informadas.

Por ahora, no hay una definición oficial sobre posibles cambios concretos, aunque el tema ya genera posiciones enfrentadas y promete abrir una nueva discusión entre el sector productivo, especialistas en salud y organizaciones sociales.