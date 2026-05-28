Advierten por la crisis de salud mental ante los malestares de los argentinos.

Profesionales de la salud, organizaciones sociales y especialistas en salud mental alertaron sobre el crecimiento de los problemas emocionales y psicológicos en la población argentina, en un contexto marcado por la incertidumbre económica, el estrés cotidiano y las dificultades sociales que atraviesan millones de personas.

Según indicaron distintos referentes del sector, en los últimos años aumentaron las consultas por ansiedad, depresión, ataques de pánico, insomnio y cuadros vinculados al agotamiento emocional. La situación afecta tanto a adultos como a jóvenes y adolescentes, que muestran mayores niveles de angustia, preocupación y dificultades para proyectar a futuro.

Especialistas sostienen que la combinación entre inflación, pérdida del poder adquisitivo, precarización laboral y tensión social impacta directamente en el bienestar psicológico. A esto se suman las consecuencias que dejó la pandemia, cuyos efectos emocionales todavía persisten en muchos sectores de la sociedad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Cada vez vemos más personas atravesadas por situaciones de estrés crónico y sentimientos de desesperanza”, señalaron desde entidades vinculadas a la atención psicológica. También remarcaron que las consultas se incrementaron en hospitales públicos, guardias y centros comunitarios.

En ese marco, advirtieron que existe una creciente demanda de atención que muchas veces supera la capacidad del sistema sanitario. Entre los principales problemas mencionaron la falta de profesionales en algunas regiones, las demoras para acceder a tratamientos y las dificultades económicas para sostener terapias en el ámbito privado.

Los expertos remarcan que los malestares de salud mental no siempre se manifiestan de forma evidente. Irritabilidad, cansancio extremo, aislamiento, problemas de concentración o alteraciones del sueño pueden ser señales de alerta que requieren acompañamiento profesional.

Además, destacaron la importancia de fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención y promoción de la salud mental, especialmente en ámbitos educativos y laborales. También pidieron avanzar en campañas de concientización para reducir el estigma que todavía existe alrededor de los trastornos psicológicos.

En relación con los jóvenes, docentes y psicólogos señalaron que crecieron las consultas vinculadas a ansiedad social, consumo problemático y dificultades emocionales derivadas del uso excesivo de redes sociales. En muchos casos, aseguran, se observa una sensación de presión constante y miedo frente al futuro.

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan no minimizar los síntomas emocionales y buscar ayuda temprana. También sugieren mantener hábitos saludables como dormir adecuadamente, sostener vínculos sociales, realizar actividad física y limitar la sobreexposición a noticias o situaciones de estrés permanente.

Mientras tanto, distintas organizaciones insisten en que la salud mental debe ser considerada una prioridad sanitaria, en medio de un contexto que, según advierten, profundiza el malestar emocional de gran parte de la población argentina.