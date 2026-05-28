Piden emergencia agropecuaria en varias provincias del país

Productores rurales y entidades vinculadas al sector agropecuario reclamaron la declaración de emergencia agropecuaria en distintas provincias argentinas debido al impacto de fenómenos climáticos extremos que afectan la producción y generan fuertes pérdidas económicas.

Las solicitudes se multiplicaron en regiones golpeadas por sequías prolongadas, heladas intensas, inundaciones y temporales que dañaron cultivos, afectaron la ganadería y complicaron la actividad de pequeños y medianos productores.

Desde asociaciones rurales advirtieron que muchas explotaciones atraviesan una situación crítica por la caída en los rindes, el aumento de costos y las dificultades para afrontar compromisos financieros. “Hay productores que perdieron gran parte de la cosecha y otros que tienen serios problemas para sostener el ganado”, señalaron referentes del sector.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Entre las provincias donde crecen los pedidos de asistencia se encuentran Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y zonas del norte argentino, donde las condiciones climáticas provocaron pérdidas en cultivos de soja, maíz, trigo y economías regionales.

Las entidades agropecuarias solicitaron medidas urgentes como prórrogas impositivas, acceso a créditos blandos, suspensión de ejecuciones fiscales y asistencia económica para los productores más afectados. También reclamaron agilizar los trámites administrativos para acceder a los beneficios previstos por la ley de emergencia agropecuaria.

En algunos distritos, gobiernos provinciales ya iniciaron relevamientos para determinar el nivel de afectación y evaluar la declaración formal de emergencia o desastre agropecuario. Esta herramienta permite aliviar la carga tributaria y facilitar ayuda financiera a quienes sufrieron pérdidas productivas significativas.

Especialistas del sector señalaron que la variabilidad climática se volvió cada vez más frecuente en los últimos años y genera un escenario de alta incertidumbre para la producción. Además, remarcaron que muchos productores todavía intentan recuperarse de campañas anteriores marcadas por la sequía histórica que afectó al país.

La situación también genera preocupación por el impacto económico que podría tener sobre las exportaciones, el ingreso de divisas y el abastecimiento de algunos productos. En varias regiones, productores advirtieron que las pérdidas podrían trasladarse a menores niveles de inversión y empleo en las economías locales.

Mientras continúan los reclamos, representantes rurales pidieron que se coordinen políticas entre Nación y provincias para acelerar la asistencia y evitar que la crisis climática profundice la delicada situación financiera que atraviesa parte del sector agropecuario argentino.