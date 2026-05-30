Se conoció el último reporte médico de Donald Trump: "Plenamente apto para desempeñar funciones"

Este viernes a la noche, el médico del presidente Donald Trump habló del estado físico del mandatario estadounidense, luego que el referente republicano, de 79 años, se realizara un chequeo médico a comienzos de esta semana. “Se mantiene en excelente condición de salud, demostrando una sólida función cardíaca, pulmonar, neurológica y física en general", declaró el doctor Sean Barbabella.

Donald Trump

Y agregó que el líder conservador “está plenamente apto para desempeñar todas las funciones de comandante en jefe y jefe de Estado. Se proporcionaron consejos preventivos, incluida la recomendación de modificar la alimentación, la toma de aspirina en dosis bajas, un aumento de la actividad física y la continuación de la pérdida de peso”.

Donald Trump

Trump, que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, actualmente toma tres medicamentos: dos para controlar su colesterol y el tercero, aspirina, como prevención contra enfermedades cardiacas.

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Egocentrismo extremo: Trump quiere ser la cara de los Estados Unidos

Este examen es el tercero desde la investidura del mandatario republicano, el pasado 20 de enero de 2025, lo que significa un ritmo semestral de revisiones médicas. Tras realizarse el último examen, Trump afirmó: “Todo salió perfectamente bien”.

Desde su retorno al poder, el presidente de Estados Unidos mostró, en varias ocasiones, un hematoma en su mano derecha cubierta por una gruesa capa de maquillaje. Según el informe de este viernes, esa herida se debe “a los frecuentes apretones de manos” que se suman “a la toma de aspirina con fines de prevención cardiovascular”.

Las manos de Donald Trump

Los problemas que sufrió Trump en sus piernas

El verano pasado, la Casa Blanca informó que Trump había sido evaluado por hinchazón en las piernas y diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección donde las válvulas venosas defectuosas hacen que la sangre se acumule, lo que genera calambres, hinchazón y cambios en la piel.

Trump y Peter Thiel esperando al Katechon

Esta revelación ocurrió luego que se viera a Trump con los tobillos muy hinchados en varias apariciones públicas.