Estados Unidos designó al Primeiro Comando de la Capital y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas

Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, anunció, a través de sus redes sociales, que Estados Unidos declaró organizaciones terroristas al Primeiro Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), dos organismos relacionados al narcotráfico en Brasil.

Marco Rubio y Donald Trump

“Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho son dos de las organizaciones criminales más violentas en Brasil. Su alcance se extiende por toda nuestra región y hacia nuestro país. Hoy, he designado a estas organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados”, escribió el funcionario.

Y advirtió: “La Administración Trump continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narco-terroristas”.

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había mostrado fuerte oposición a esta acción (que tiene fuertes implicaciones legales) durante la visita que le realizó hace tres semanas a Trump.

Trump recibió a Flavio Bolsonaro y aceptó sacarse una foto con el candidato

Por su parte, Flávio Bolsonaro, candidato en las próximas elecciones presidenciales e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, compartió el posteo de Rubio y escribió: “Gran día”. Luego subió un video acompañado por un texto donde expresa: “El pueblo brasileño de bien agradece la atención y el compromiso del Marcos Rubio y del presidente Donald Trump. Esta lucha es de todos nosotros. ¡Vamos a ponerle un basta a esos grupos! ¡Brasil merece tener paz! ¡Brasil tiene futuro!”.

El Comando Vermelho nació en el penal de Ilha Grande, frente a Rio de Janeiro, mientras que el Primeiro Comando da Capital surgió en una cárcel cerca de Sao Paulo.

Las etapas de la medida anunciada por Estados Unidos

Al definir al Primeiro Comando de la Capital y al Comando Vermelho como “organizaciones terroristas extranjeras”, Washington coloca a estos grupos al mismo nivel que el Estado Islámico y Al Qaeda. El gobierno de Brasil, por su parte, no considera terroristas con intenciones de derribar al Estado al PCC y al CV.

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En abril, Lula y Trump firmaron un acuerdo para luchar contra el tráfico de drogas y armas. Tras el encuentro, el presidente brasileño había asegurado que su colega le había solicitado más colaboración.

HM/DCQ