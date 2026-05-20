Marco Rubio propone una "nueva relación directa" a los cubanos: "Quienes controlan su país les roban"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció a los cubanos una "nueva relación" entre su país y Cuba, en un mensaje especial en video difundido el miércoles, en el que acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión.

El mensaje, que muestra a Rubio hablando directamente al pueblo cubano en español, se divulga cuando se espera que, en horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncie una acusación penal contra el exlíder cubano Raúl Castro, de 94 años.

"El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano", sostuvo el secretario de Estado en el video, grabado directamente en español.

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El anuncio se produce el 20 de mayo, que es conmemorado por la comunidad cubana en Estados Unidos como el Día de la Independencia de Cuba. Sin embargo, el gobierno cubano prioriza otras fechas en su narrativa histórica como el triunfo de la Revolución castrista el 1 de enero de 1959.

"Intervención, injerencia, despojo, frustración. Eso significa el 20 de mayo en la historia de Cuba", reaccionó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en X en referencia a la Enmienda Platt, un apéndice a la primera Constitución cubana que permitía a Washington intervenir militarmente en Cuba.

Este llamamiento de Estados Unidos se produce en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, y de crisis económica y energética en la isla caribeña, después de que Donald Trump firmara el 29 de enero un decreto que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.

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