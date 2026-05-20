La Bóveda Global de Semillas de Svalbard ganó el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026

El eje central del anuncio oficial determinó que la Bóveda Global de Semillas de Svalbard obtuvo el galardón en la categoría de Cooperación Internacional. El jurado fundamentó la decisión en la labor que desarrolla este depósito subterráneo para garantizar la supervivencia de la biodiversidad agrícola global ante catástrofes naturales, conflictos bélicos y los efectos severos de las transformaciones ambientales planetarias.

La Fundación Princesa de Asturias comunicó el veredicto definitivo desde la ciudad de Oviedo. El acta oficial del tribunal destacó que la infraestructura representa un ejemplo único de colaboración entre naciones y organizaciones científicas, constituyendo una póliza de seguro definitiva para el sustento alimentario de las futuras generaciones de la humanidad.

La candidatura del proyecto noruego se impuso en las últimas instancias de votación tras evaluar decenas de propuestas de todo el mundo. El espacio protegido, inaugurado originalmente en el año 2008, resguarda en la actualidad más de un millón de muestras de cultivos procedentes de casi todos los países de la Tierra en el archipiélago ártico.

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La trayectoria de la institución demostró su eficacia práctica en situaciones de crisis internacional extrema durante las últimas dos décadas. El depósito subterráneo permitió la reconstrucción de los bancos de germoplasma de regiones devastadas por la guerra civil, como ocurrió con las colecciones botánicas de Alepo que la comunidad científica recuperó con éxito.

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Por qué el jurado premió a la Bóveda de Svalbard en Cooperación Internacional

La pérdida acelerada de variedades agrícolas tradicionales amenaza la estabilidad de los sistemas de producción de alimentos a escala global, un factor decisivo para los evaluadores. "Su funcionamiento constituye un modelo de cooperación en el que los países depositan sus duplicados con plenas garantías de propiedad y acceso exclusivo", dictaminó el acta del tribunal presidido por las autoridades del comité de selección español.

El diseño arquitectónico de la instalación aprovecha las condiciones geológicas naturales del permafrost para asegurar la conservación a largo plazo. Las galerías excavadas a 120 metros de profundidad dentro de una montaña de roca arenisca mantienen una temperatura interior constante de 18°C bajo cero, prescindiendo de energía eléctrica externa.

La trayectoria de la institución demostró su eficacia práctica en situaciones de crisis internacional extrema durante las últimas dos décadas.

Los depósitos de germoplasma locales de todo el mundo envían copias de seguridad de sus semillas autóctonas para protegerlas de fallas eléctricas o presupuestarias. La red internacional de seguridad alimentaria redujo drásticamente el riesgo de extinción de especies clave de maíz, arroz, trigo y otros cultivos básicos para la dieta humana.

El protocolo de almacenamiento funciona bajo una modalidad estricta de "caja negra" que impide la extracción de los recursos por parte de terceros ajenos al origen del envío. Los países depositantes conservan la propiedad legal absoluta sobre las muestras y son los únicos facultados para solicitar la devolución o apertura de los contenedores sellados.

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La distinción colocó a la conservación biológica en el centro de la agenda diplomática europea e internacional. El galardón otorgado a la entidad noruega reafirmó el valor del multilateralismo científico en un contexto global marcado por las tensiones geopolíticas y el recrudecimiento de los bloqueos comerciales entre bloques de naciones.

La distinción incluyó una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y la suma en metálico de cincuenta mil euros. Los organizadores confirmaron que los fondos se destinarán al financiamiento de programas de traslado para cargamentos de semillas provenientes de naciones en vías de desarrollo con presupuestos científicos limitados.

La ubicación geográfica del archipiélago atiende a criterios de estabilidad tectónica y aislamiento político frente a eventuales escenarios de guerra global. Las evaluaciones de impacto técnico confirmaron que las semillas permanecerían congeladas y viables durante décadas incluso ante un colapso total de los sistemas mecánicos de refrigeración artificial.

La concesión de este galardón internacional consolidó la relevancia de la preservación biológica en la agenda política de las principales potencias globales. La ceremonia oficial de entrega de las distinciones reunirá a los representantes científicos en el Teatro Campoamor durante el próximo mes de octubre bajo la presidencia tradicional de la familia real española.

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