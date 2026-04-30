Se realizó la primera edición del Regen Summit en Argentina: un espacio orientado a promover la agricultura regenerativa

La gerente de Sustentabilidad de McCain Latinoamérica, Micaela Uberti, explicó en Canal E el alcance de este enfoque productivo, su impacto en el suelo y el rol clave de la articulación entre actores de la cadena agroindustrial.

Micaela Uberti definió con precisión el concepto: “La agricultura regenerativa la entendemos como una herramienta que tiene dos fines. Por un lado, preservar, potenciar y actuar, o preservar al suelo como el recurso que es, como el recurso natural que tiene que estar vivo y preservado durante muchísimos años”.

La agricultura regenerativa y su ayuda con el medio ambiente

Además, subrayó su vínculo directo con la sostenibilidad y el cambio climático: “Es una herramienta que combate el cambio climático”.

Desde el punto de vista productivo, el suelo se posiciona como eje central del sistema: “Ese suelo tiene que ser el más aliado, el primer protagonista de nuestra cadena de valor”. En esa línea, Uberti remarcó que el objetivo es claro: “Tratar y cuidar ese suelo de la mejor manera, justamente para garantizar ese abastecimiento a largo plazo y utilizarlo también como herramienta para contrarrestar el cambio climático”.

Las necesidades del productor

Sobre la evolución del sector, destacó un giro en la mentalidad productiva: “Yo creo que en los últimos años hubo un gran cambio de pensamiento, de paradigma”. Ese cambio ya no requiere convencer, sino acompañar: “El productor hoy en día no necesita convencimiento, sino que necesita acompañamiento para poder implementarla”.

En ese contexto, la entrevistada mencionó que la agricultura regenerativa no aparece como una ruptura, sino como una evolución: “Lo que viene a ser un poco es elegir las mejores prácticas agrícolas que ya se vienen implementando, ponerles, capaz, un nombre, una etiqueta y abandonar las prácticas que hoy ya no se consideran sustentables”.

Uno de los ejes del Regen Summit fue la necesidad de articulación. En este contexto, planteó que, “nosotros no lo podemos hacer solo, un productor no lo puede hacer solo, la empresa de servicios o de insumos o de maquinarias tampoco lo puede hacer”.