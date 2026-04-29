Ley actual de semillas: “Está absolutamente vetusta y no se agiorna a lo que necesitamos hoy día”

El productor agropecuario, Pedro Vigneau, pasó por Canal E y, en medio del debate por una nueva ley de semillas y la posible adhesión a UPOV 91, cuestionó el atraso regulatorio y puso el foco en la competitividad del agro argentino.

“Lo primero que hay que decir es que hoy nos rige una ley que es del año 1973. Imagínense el cambio tecnológico que ha habido del año 73 hasta hoy. Eso está absolutamente vetusto y no se aggiorna a lo que necesitamos hoy día”, describió Pedro Vigneau.

La inversión en genética empieza a perder fuerza

Asimismo, explicó que el esquema vigente desalienta la inversión en genética, especialmente en cultivos autógamos, donde el productor puede reutilizar semilla sin pagar derechos. “Esto suena muy lindo, pero la realidad es que la gente que hace investigación y desarrollo e invierte plata para tener un mejoramiento genético deja de cobrar su propiedad intelectual si el productor se guarda y no lo informa”, planteó.

Vigneau dijo que el resultado es una brecha productiva creciente frente a países vecinos. “Eso le da un abanico de oportunidades a los productores para encontrar la variedad específica para el tipo de suelo. Hace, por ejemplo, que hoy Brasil esté produciendo casi 700 kilos más por año y más por hectárea que nosotros”.

La intervención del Gobierno en la proclamación de una nueva ley de semillas

En ese marco, consideró inevitable avanzar hacia un nuevo esquema: “Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es ver cómo hace para que la cosa fluya, pero seguramente vamos a terminar en un POP 91”.

El entrevistado también cuestionó el debate simplificado entre presión impositiva y tecnología. “Es una simplificación, estamos mezclando peras con manzanas”, afirmó. Además, subrayó el impacto macroeconómico de mejorar la productividad: “Es inmenso lo que se genera a partir de unos kilos más de soja, de maíz, de trigo por hectárea”.

Sobre la coyuntura del trigo y las dificultades de abastecimiento que enfrenta la industria, apuntó a un factor clave: la logística rural. “Estamos hoy en una batalla, te diría, cuerpo a cuerpo con los municipios que durante décadas han utilizado nuestros recursos para hacer cualquier cosa menos mantener y mejorar los caminos”.