A raíz de las complicaciones en la producción del trigo, “se está vendiendo maíz como si no existiera un mañana”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, evaluó en Canal E que la campaña de trigo 2025/26 en Argentina dejó una paradoja que hoy enciende alertas en toda la cadena agroindustrial como es una producción récord que convive con dificultades para abastecer a los molinos y una merma significativa en la calidad del grano.

Germán Iturriza remarcó que el origen del problema se encuentra en las condiciones climáticas del ciclo productivo. “Fue un año muy complejo a nivel climático, donde tuvimos desvíos en casi todo el periodo”, explicó, recordando los excesos hídricos durante la siembra que limitaron la fertilización.

Fuerte baja en la calidad del trigo

Ese contexto derivó en granos con menor contenido proteico. “Ese trigo que iba ingresando no era el mismo trigo ni la misma calidad que en el año pasado”, afirmó, lo que obligó a la industria a recurrir a procesos de corrección: “Empezaron a trabajar con la aditivación”.

Sin embargo, el impacto trasciende lo técnico. “La industria no va a poder entregar o lo hará en una cantidad mucho más reducida que lo hacía en otros años”, advirtió Iturriza, lo que afecta tanto al mercado interno como a destinos clave como Brasil.

Más allá de la calidad, el punto crítico es la falta de oferta disponible en el mercado. “Les está costando comprar”, sintetizó. El problema radica en el descalce entre lo que necesita la industria y lo que ofrece el productor. “Un molino lo ideal que necesita es mezclar el trigo de 24, de 26, de 28 de gluten”, detalló, pero los relevamientos muestran valores muy por debajo: “El promedio era 20”.

El comercio del trigo también perjudicó al sector

A esto se suma una dinámica comercial adversa. “La exportación compró muy fuerte al principio de la campaña”, explicó el entrevistado, con envíos hacia mercados menos exigentes en calidad. “Los requisitos de calidad son los más bajos del mercado global”, indicó, lo que aceleró la salida de mercadería disponible.

La menor oferta también responde a factores estacionales. “Siempre en este momento del año escasea el trigo por un tema de que el productor está con otras preocupaciones”, sostuvo. Actualmente, el foco está puesto en la cosecha de soja y maíz: “Se está vendiendo maíz como si no existiera un mañana”.