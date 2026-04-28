Tenemos un dato muy interesante respecto de la cosecha que está empezando, que daría un récord de 163 millones de toneladas; se trata de una cifra enorme, pues son 20 millones de toneladas más que el ciclo agrícola anterior.

Me recuerda que, en la discusión de aquella época del campo y las peleas del campo con el kirchnerismo, se hablaba de si Argentina llegaba o no a los 100 millones de toneladas. Estamos en 163 millones, es la estimación.

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Lo cual es un milagro, como consecuencia de que aún existen las retenciones, los impuestos internos y todas las complicaciones que las provincias y los municipios ofrecen a los productores de manera impositiva.

Así que acá estamos ante un milagro extraordinario del campo argentino: 163 millones de toneladas que van a derivar, por supuesto, en un ingreso de dólares significativo.

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Entre el récord de la cosecha y el repliegue de Electrolux

Por otra parte, la compañía sueca de electrodomésticos Electrolux, con planta en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, va a dejar de producir en Argentina parte de lo que fabrica, como heladeras y cocinas.

Así que han anunciado que, por un esquema productivo que rediseñaron, dejan de producir en Argentina lavavajillas y cocinas, y mantienen la fabricación de lavarropas y freezers. Tal vez esto no se debe a la Argentina o sí, ¿quién sabe? Tal vez se deba, como el caso de Nissan, a una reestructuración interna.

Electrolux es una compañía muy grande. En su momento, ¿saben quién representaba en Argentina a Electrolux? Antes de que él se convirtiera en político: Daniel Scioli.

Cuando Scioli conducía la Casa Scioli y deja de correr lanchas, dedicó parte de su vida personal a representar a Electrolux. Me acuerdo muy bien de esa época. Hace muchos años.

Electrolux deja de fabricar una cosa en Argentina; no sabemos bien cuál es la razón.