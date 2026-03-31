Preocupación en el sector agrícola por el aumento de costos: “El primer impacto es el tema de combustibles”

Con el fin de analizar el conflicto en Medio Oriente, que ya comienza a trasladarse de la geopolítica a la economía real, este medio se comunicó con el productor agropecuario, Martín Biscaisaque, quien explicó cómo este escenario internacional impacta de lleno en los costos del campo argentino, especialmente en fertilizantes, combustibles y logística.

Uno de los principales efectos se da en los insumos clave para la producción. Según Martín Biscaisaque: “Tanto por el precio del fertilizante, también el encarecimiento de las labores y de los fletes por este aumento de los combustibles”.

El precio del combustible y su impacto en la inflación

Sin embargo, hizo especial énfasis en el impacto inmediato del combustible: “El primer impacto y que va más directo a la inflación y más directo a la subida de precios es el tema de combustibles”.

En plena cosecha, Biscaisaque mencionó que esta incertidumbre complica la toma de decisiones: “Al no tener claro el precio del combustible, es una negociación difícil”. A pesar del contexto, la actividad no se detiene: “La cosecha no nos permite tampoco demorarnos, no podemos quedarnos parados”.

Afectaciones en los planes de siembra

El escenario no solo afecta precios, sino también disponibilidad. “A veces tampoco es el tema el precio del fertilizante, sino la disponibilidad”, planteó. Esto condiciona directamente la planificación futura: “Eso nos va a marcar bastante también qué es lo que vamos a poder hacer y cómo va a ser nuestro plan de siembra futuro”.

Además, el entrevistado introdujo un factor internacional clave: “Brasil necesita un 80%, importa el 80% de los fertilizantes”, lo que podría alterar el equilibrio regional en la producción agrícola.

Con un dólar más estable, remarcó un cambio estructural en la lógica del negocio: “Hoy tenemos que ser eficientes”. Y explicó el fin de ciertos mecanismos históricos: “Las subas de tipo de cambio lo que cubrían eran las ineficiencias”.