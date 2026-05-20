Estados Unidos acusó a Raúl Castro por asesinato y conspiración para matar ciudadanos de ese país

El gobierno de Estados Unidos formalizó una acusación penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, por cargos de homicidio relacionados con el derribo de dos aeronaves civiles estadounidenses ocurrido hace tres décadas, según comunicaron funcionarios norteamericanos.

El líder cubano, de 94 años, quedó imputado por asesinato, conspiración para matar ciudadanos de Estados Unidos y la destrucción de una aeronave.

El expresidente de Cuba, Raúl Castro, en la concentración por el Día Internacional de los Trabajadores, en La Habana

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la Freedom Tower de Miami —considerada un emblema para generaciones de exiliados cubanos— donde se congregaron altos funcionarios estadounidenses para comunicar la decisión judicial.

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El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche; el fiscal federal Jason Reding Quinones; el subdirector del FBI, Christopher Raia; la senadora Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, participaron de la presentación pública de los cargos formulados contra el histórico dirigente comunista.

La causa federal también incluye a otros acusados dentro del expediente judicial.

Acusación a Raúl Castro: qué pasó con el derribo de los aviones de Brothers to the Rescue en 1996

La imputación se apoya en los acontecimientos registrados en 1996, cuando la fuerza militar cubana derribó dos aviones sin armamento pertenecientes a la organización humanitaria Brothers to the Rescue. Cuatro personas perdieron la vida luego de que las aeronaves civiles fueran destruidas mientras sobrevolaban el estrecho de Florida.

Las operaciones periódicas y de carácter humanitario que desarrollaba la organización consistían en localizar a refugiados cubanos que escapaban del régimen comunista a bordo de embarcaciones improvisadas y luego informar su ubicación a la Guardia Costera estadounidense para evitar naufragios y rescatar a los ocupantes.

Familiares de los muertos en el derribo de los aviones de Brother to the Rescue, en 1996 | AFP

De acuerdo con la acusación de los fiscales, existe una grabación de 12 minutos en la que se escucharía a Castro dialogando sobre la planificación y posterior ejecución del ataque aéreo.

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Para los familiares de quienes murieron en el episodio, la presentación de cargos representa una instancia esperada desde hace años.

El fiscal general de Florida había informado en marzo, durante una conferencia de prensa, que volvería a poner en marcha una investigación estatal vinculada con el derribo, una iniciativa que recibió el respaldo de los allegados de las víctimas.

"En este punto, sí, sería genial si pudieran traerlo y que lo que le queda de vida lo pase en prisión", expresó Mirita Méndez ante un medio de comunicación. Su hermano menor, Carlos Costa, murió durante el ataque contra los aviones.

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Raúl Castro, de 94 años, abandonó oficialmente la conducción del Partido Comunista de Cuba en 2021. Aun así, continúa siendo una figura con peso político dentro de la isla y mantiene influencia dentro de la estructura de poder cubana.

Donald Trump endurece la presión sobre Cuba tras la acusación contra Raúl Castro

La acusación judicial coincide con una etapa en la que el presidente Donald Trump endureció su postura frente al gobierno cubano.

Durante su gestión, Trump insistió con la necesidad de impulsar profundas reformas democráticas en Cuba e incluso mencionó la posibilidad de una "toma amistosa" de la isla.

Dentro de ese esquema de presión política y económica, la administración estadounidense también amenazó con aplicar fuertes aranceles a los países que comercialicen o suministren petróleo a Cuba. La medida redujo considerablemente el flujo de combustible hacia la isla y agravó los problemas energéticos, con cortes de electricidad y escasez generalizada.

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A través de un mensaje audiovisual dirigido a la población cubana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este martes que "lo único que se interpone en el camino hacia un futuro mejor son aquellos que controlan su país".

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos está preparado "para construir un futuro mejor" en Cuba

Rubio, de ascendencia cubana, señaló además que la situación que atraviesa actualmente la isla responde a decisiones del propio gobierno cubano y no a medidas impulsadas por la administración Trump. También afirmó que Estados Unidos está preparado "para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor".

CIA y Cuba: las reuniones secretas con funcionarios cercanos a Raúl Castro

Mientras el escenario político entre Washington y La Habana atraviesa un momento de elevada tensión, también avanzan conversaciones diplomáticas reservadas. En ese contexto, el director de la CIA, John Ratcliffe, mantuvo este mes encuentros secretos con funcionarios cubanos de primera línea, entre ellos un nieto de Raúl Castro.

Ratcliffe se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, con el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas y con el jefe de los servicios de inteligencia cubanos para abordar cuestiones relacionadas con cooperación en inteligencia, estabilidad económica y asuntos de seguridad.

Posteriormente, una comunicación oficial emitida por el gobierno cubano reconoció que la reunión de alto nivel "se produjo en un contexto de relaciones bilaterales complejas".

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Mientras representantes estadounidenses insistieron en que Cuba no puede continuar funcionando como un "refugio seguro para adversarios en el hemisferio occidental", la delegación cubana sostuvo que la isla no constituye ninguna amenaza para la seguridad estadounidense.

Funcionarios de Cuba también cuestionaron de manera enfática la continuidad del país dentro de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo elaborada por Estados Unidos.

Ese encuentro tampoco representó el primer contacto entre personas cercanas a Castro y autoridades norteamericanas. Según distintas versiones, Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano, habría mantenido conversaciones con Marco Rubio durante una cumbre de la Comunidad del Caribe realizada en febrero en Saint Kitts.

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Aunque nunca ejerció funciones oficiales dentro de la estructura estatal cubana, Rodríguez Castro desarrolló durante años tareas vinculadas al entorno más cercano de su abuelo, primero como custodio personal y posteriormente como responsable del organismo equivalente al Servicio Secreto estadounidense.

En paralelo a otras reuniones mantenidas este año entre funcionarios de ambos países en territorio cubano, también comenzó a fortalecerse el avance judicial sobre sectores cercanos al poder de La Habana.

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El principal fiscal federal de Miami puso en marcha una iniciativa destinada a investigar a dirigentes comunistas cubanos por delitos económicos, narcotráfico, hechos violentos e infracciones migratorias, con foco especial sobre el núcleo interno del Partido Comunista.

La iniciativa se produjo después de una intensa campaña impulsada por el senador republicano por Florida Rick Scott, quien recientemente reclamó al Departamento de Justicia que presente cargos formales contra Castro y avance con su juzgamiento en territorio estadounidense.

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