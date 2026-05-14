La Habana está a oscuras pero la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, se hizo a la vista de todos. Enviado por Donald Trump, el funcionario de Inteligencia ya se reunió en el Ministerio del Interior con autoridades, y también se habría visto con un nieto de Raúl Castro. El objetivo de esta visita, sin embargo, no resulta tan claro como la presencia de Ratcliffe. Ante la falta de petróleo venezolano, Cuba se convirtió en una isla sedienta de energía y alimentos.

“Tras la solicitud presentada por el Gobierno de Estados Unidos para que una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, fuera recibida en La Habana, la Dirección Revolucionaria aprobó la realización de esta visita y la reunión con su contraparte del Ministerio del Interior”, indicó un comunicado oficial.

La reunión con el jefe de la CIA, la misma agencia a la que Cuba ha acusado durante mucho tiempo de sabotear su revolución, se produce mientras las tensiones entre los enemigos de la era de la Guerra Fría han aumentado hasta su punto más alto en décadas, según explicó la CNN.

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La Habana dijo que sus funcionarios enfatizaron durante la reunión que Cuba “no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos” y que no existen “razones legítimas” para incluirla en la lista de patrocinadores del terrorismo. También insistieron en que el país no alberga, apoya ni financia terroristas —algo de lo que Estados Unidos lo ha acusado durante años— y negaron alojar bases militares o de inteligencia extranjeras.

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Falta de petróleo y de divisas

A excepción de un cargamento de petróleo ruso donado, funcionarios cubanos afirman que Estados Unidos les ha impedido recibir envíos de petróleo durante más de cuatro meses.

La donación rusa de finales de marzo ya se agotó y las reservas de combustible que alimentan la deteriorada red eléctrica de la isla están casi consumidas, dijo el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, durante una aparición televisada la noche del miércoles.

Los comentarios del ministro se produjeron apenas horas después de que el Departamento de Estado dijera que Estados Unidos ofrecía a la isla US$ 100 millones en ayuda para llevar a cabo “reformas significativas al sistema comunista de Cuba”. Tan solo dos días atrás, Trump había escrito que "Cuba está pidiendo ayuda, ¡¡¡y vamos a hablar!!! Mientras tanto, ¡me voy a China!”.

Cooperación bilateral

En un diálogo que hubiera sido impensado hace unos años, el ministro del Interior cubano, Lázaro Álvarez Casas, el nieto de Raúl Castro, apodado "El Cangrejo" y funcionarios de Inteligencia cubanos se reunieron con sus pares estadounidenses. Al término de la reunión, las autoridades cubanas destacaron “el interés de ambas partes en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional”.

La oferta de "cooperación bilateral" es genuina, señaló el gobierno norteamericano, pero tiene fecha de vencimiento.

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Ratcliffe dijo que llegó a la isla “para transmitir personalmente el mensaje del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a involucrarse seriamente en temas económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”, concluyó el funcionario de la CIA.