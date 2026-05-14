Los documentos de la CIA vinculados al programa secreto MKUltra volvieron al centro del debate público luego de que se denunciara la desaparición de 40 cajas de archivos que estaban en proceso de desclasificación. El caso reactivó una discusión histórica sobre uno de los capítulos más oscuros de la inteligencia estadounidense, marcado por experimentos ilegales, tortura psicológica y pruebas con drogas aplicadas al control mental.

El programa MKUltra fue una operación encubierta desarrollada durante la Guerra Fría, orientada a investigar técnicas de control mental, interrogatorio y manipulación del comportamiento humano. La iniciativa incluyó experimentos con ciudadanos estadounidenses y extranjeros, muchos de ellos sin saber que estaban siendo utilizados como sujetos de prueba.

En 2025, más de 1.200 páginas de documentos desclasificados aportaron nuevos detalles sobre los métodos utilizados. Entre ellos figuraban la inducción prolongada del sueño, tratamientos de electroshock y lo que los propios archivos definían como “manipulación psíquica”, una técnica que consistía en someter a personas fuertemente drogadas a mensajes repetitivos durante semanas o incluso meses.

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La reciente denuncia por la desaparición de archivos volvió a encender las alarmas en el Congreso de Estados Unidos, donde distintos legisladores reclamaron la restitución inmediata de la documentación y advirtieron sobre posibles sanciones judiciales si la agencia no responde en el plazo establecido.

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El programa MKUltra: drogas, tortura psicológica y experimentos humanos

El programa MKUltra se desarrolló formalmente entre 1953 y 1964, aunque algunos proyectos se extendieron hasta 1973. En total, la CIA llevó adelante 144 subproyectos destinados a desarrollar drogas, técnicas psicológicas y métodos de interrogatorio capaces de debilitar a los individuos y forzar confesiones mediante el lavado de cerebro y la tortura psicológica.

Un documento interno de 1955 reveló que la agencia trabajaba en sustancias diseñadas para “promover el pensamiento ilógico”, borrar recuerdos, alterar la personalidad y ayudar a las personas a soportar “privaciones, torturas y coacción durante los interrogatorios”. El mismo archivo detallaba la búsqueda de métodos que permitieran manipular el comportamiento humano de forma sistemática.

Los papeles también describían planes para fabricar “píldoras sedantes” destinadas a administraciones clandestinas de drogas, así como experimentos aprobados que implicaban el suministro de grandes dosis de LSD a humanos voluntarios. En varios casos, las personas no eran informadas sobre la naturaleza real de las pruebas.

Entre los sujetos utilizados figuraban delincuentes, pacientes psiquiátricos y con adicciones a sustancias, pero también soldados del ejército y ciudadanos comunes. Así lo confirmaron documentos publicados por el Archivo de Seguridad Nacional, que difundió 20 archivos el 23 de diciembre con nuevos detalles del programa.

El entonces director de la CIA, Allen Dulles, ordenó el desarrollo de drogas de control mental

Uno de los casos más conocidos fue el del gánster James “Whitey” Bulger, quien participó en experimentos mientras estaba encarcelado en la penitenciaría de Atlanta en 1957. Años más tarde, Bulger afirmó que él y otros siete reclusos quedaron en estados de pánico y paranoia tras ser sometidos a pruebas con drogas.

Los archivos también señalan que el entonces director de la CIA, Allen Dulles, ordenó el desarrollo de drogas de control mental que serían utilizadas contra los soviéticos. “En Occidente estamos un poco en desventaja en lo que respecta a la guerra psicológica”, afirmó en uno de los documentos citados.

Documentos perdidos, acusaciones y presión política en el Congreso

Aunque la CIA destruyó la mayoría de los registros del programa MKUltra en 1973, su existencia salió a la luz en 1975 tras una investigación encabezada por el senador Frank Church. Desde entonces, el tema reaparece de forma periódica a partir de nuevas desclasificaciones o testimonios.

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La polémica actual se desató tras la denuncia del oficial de la CIA James Erdman, quien aseguró ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado que la agencia se incautó de “40 cajas de archivos de JFK y MKUltra” que estaban siendo procesadas para su publicación.

Las declaraciones generaron indignación inmediata en el Capitolio. La representante por Florida, Anna Paulina Luna, escribió en X: "La CIA tiene 24 horas para devolver los documentos a la oficina de Tulsi Gabbard; de lo contrario, presentaré una moción para emitir una citación judicial. Estos documentos han sido solicitados por el Congreso".

En otro mensaje, agregó: "Alguien en la CIA está socavando activamente una orden ejecutiva. Les sugiero que averigüen quién es, y rápido. Se avecinan medidas punitivas". A estas críticas se sumó el representante por Tennessee, Tim Burchett, quien afirmó: “La CIA mintió sobre la existencia del proyecto MK Ultra. Fueron demandados y se vieron obligados a admitirlo, pero dicen que ahora no lo hacen. ¿Qué mentira crees?”.

Desde la agencia, un portavoz había declarado previamente que “el programa MKULTRA estuvo en marcha desde 1953 hasta que la falta de resultados productivos y las preocupaciones éticas sobre las pruebas realizadas sin el consentimiento de los participantes llevaron a su cese en 1963”. La CIA también sostiene que está comprometida con la transparencia y la desclasificación de información en su sitio oficial.

Los documentos más recientes incluyen informes firmados por Sidney Gottlieb, jefe del programa, quien admitió que las actividades eran de una “naturaleza sumamente poco ortodoxa”. En otro archivo fechado en 1963 se detallan experimentos que involucraron radiación, electrochoques, psicología, psiquiatría, sociología, antropología y dispositivos paramilitares.

Pese a la magnitud del proyecto, un informe interno reconocía que “no se puede demostrar, únicamente mediante pruebas en poblaciones de voluntarios, que las sustancias del proyecto MKUltra produzcan efectos incapacitantes o aumenten la eficacia de los interrogatorios”. Para 1960, la CIA aún no había logrado desarrollar un suero de la verdad, una píldora de reclutamiento ni un método fiable para inducir inconsciencia.