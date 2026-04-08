Ghost Murmur: la tecnología de magnetometría cuántica que la CIA utilizó para localizar al piloto derribado en Irán

La CIA utilizó una herramienta secreta denominada "Ghost Murmur" para localizar al aviador estadounidense derribado sobre Irán. Este dispositivo utiliza "magnetometría cuántica" de la largo alcance para detectar incluso los latidos cardíacos más débiles, según fuentes familiarizada con la tecnología.

La herramienta escanea la sutil huella electromagnética del corazón humanos. Estos datos se filtran mediante un software de inteligencia artificial para aislar una firma individual del ruido de fondo. Una fuente reveló con el New York Post, que la herramienta fue desarrollada por la división "Shunk Works" de Lockheed Martin.

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Ghost Murmur se utilizó para localizar a un oficial de sistemas de armas herido, que fue derribado sobre el sur de Irán. El piloto se escondía sobre las montañas personas, luego de que su avión de combate F-15 fuera abatido.

La misma fuente explicó que el paisaje árido ofrecía "un primer uso operativo ideal" para la herramienta. Frente a la baja interferencia electromagnética, el desierto presentaba un entorno prácticamente impecable y sin rastro de actividad humana.

Ghost Murmur utiliza magnetometría cuántica de largo alcance, una tecnología de vanguardia que emplea láseres y diamantes cultivados.

Si bien la referencia indicó que el militar activó la baliza localizadora de evasión de supervivencia en combate, su paradero exacto permaneció desconocido hasta que fue detectado por Ghost Murmur. Sin embargo, se desconocía la duración de los tiempos de procesamiento cortos como para que la herramienta resultara efectiva.

Magnometometría cuántica

La magnometría cuántica es una técnica de vanguardia que permite detectar variaciones sutiles de campos magnéticos. Estos instrumentos funcionan disparando láseres mediante diamantes artificiales, mientras la luz del láser sondea imperfecciones del tamaño de un átomo en la estructura del diamante.

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Normalmente la magnetometría cuántica se utiliza para observar objetos muy grandes, como el interior de planetas distantes, o diminutos, como nervios individuales en el cuerpo humano. En principio, esto significa que podría utilizarse para detectar la señal de un latido cardíaco individual.

No obstante, el tipo de sensibilidad que posee Ghost Murmur es algo nunca ante visto. La tecnología fue aprobada con éxito en helicópteros Black Hawk y existen planes para su uso futuro en aviones de combate F-35.