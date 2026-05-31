Israel tomó el control sobre una histórica fortaleza al sur del Líbano

Este domingo, en medio de la guerra en Medio Oriente, desde Israel anunciaron que las Fuerzas de Defensa israelíes tomaron el control de la fortaleza medieval de Beaufort, ubicada en el sur del Líbano, a través de una operación de la ampliación ofensiva terrestre para derrotar al grupo terrorista Hezbolá.

"Cuarenta y cuatro años después de la heroica batalla de Beaufort, nuestras tropas han regresado a la cima de Beaufort y han izado allí nuevamente la bandera israelí", anunció el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, a través de su canal oficial de Telegram en referencia al combate desatado durante la invasión israelí al Líbano en 1982.

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La Agencia Noticias Argentinas, en base a información de DW, indicó que el gobierno israelí durante las últimas horas confirmó la captura de la estratégica posición, al mismo tiempo que señaló que mantendrá una presencia militar permanente en el área.

"Quien amenace a los ciudadanos de Israel perderá sus activos estratégicos uno tras otro", advirtió Katz, quien sostuvo que la expansión de las operaciones terrestres en el Líbano debe ser interpretada como "un claro mensaje" hacia Hezbolá.

El castillo de Beaufort, situado cerca de la ciudad de Nabatieh y al norte del río Litani, al sur del Líbano, se trata de uno de los principales enclaves militares utilizados durante la ocupación israelí del territorio libanés en el combate ocurrido entre 1982 y 2000.

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Desde Israel comunicaron que el objetivo de las Fuerzas de Defensa es consolidar el control tanto de la fortaleza como también de la región ubicada en los alrededores del río Saluki, la cual también se considera un punto clave para la actual campaña militar.

En el marco de la guerra el ministro de Defensa israelí respaldó los recientes bombardeos de Israel sobre localidades fronterizas libanesas e informó que fueron destruidas "miles de viviendas" junto a "infraestructuras terroristas". "Un enemigo yihadista solo entiende un idioma: conquistar territorio y destruir hogares", reprochó el funcionario israelí dándole paso a las críticas de la comunidad internacional dado el impacto humanitario de los ataques.

AS/ff