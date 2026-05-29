Netanyahu ordena ampliar el control israelí sobre Gaza al 70%

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército ampliar su control sobre el territorio de Gaza, aumentando la presión sobre el enclave devastado por la guerra.

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“Actualmente estamos presionando a Hamas”, dijo Netanyahu durante una conferencia en Cisjordania ocupada el jueves, en referencia al grupo militante que aún controla el resto de Gaza. “Tenemos bajo nuestro control el 60% del territorio de la Franja de Gaza. Mi instrucción es avanzar hasta el 70%”, afirmó el mandatario, sin precisar un plazo.

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Según los términos de una tregua respaldada por EE.UU. que comenzó en octubre, Israel obtuvo el control del 53% del enclave. El acuerdo contemplaba una retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza, mientras Hamas debía desarmarse y abandonar la administración de cualquier parte del territorio.

Sin embargo, los combates han continuado de forma esporádica, Israel ha ampliado el territorio bajo su control y Hamas no ha renunciado a sus armas ni a su dominio sobre la zona. Las fuerzas israelíes mataron a Izz ad-Din al-Haddad, jefe del ala militar de Hamas, en un ataque en Gaza a principios de este mes, y posteriormente dieron muerte a su sucesor, Mohammed Odeh. Hamas está catalogado como organización terrorista por EE.UU. y muchos otros países.

La tregua debía marcar el inicio de la reconstrucción del enclave tras la guerra que comenzó en octubre de 2023, cuando Hamas irrumpió en el sur de Israel, mató a 1.200 personas y tomó a 250 como rehenes. Decenas de miles de palestinos murieron en el conflicto posterior y vastas áreas quedaron reducidas a escombros.