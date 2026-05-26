"Argentina está alcanzando nuevas alturas bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, está rompiendo todas las reglas de la gravedad económica, elevándose de una manera que está siendo admirada por todo el mundo", expreso el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Israel como un abismo: cuando obedecer la ley y el orden es una verdadera subversión

En tanto, recordó que el mandatario local viajó en varias oportunidades a Israel y "ha demostrado ser no solo un defensor de la amistad israel-argentina, sino un defensor de la verdad". "Eso lo convierte en un líder aún más grande y en un amigo aún mayor, así que felicitaciones Argentina", reiteró.

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